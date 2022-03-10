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10/03/2022 17:45

《台股攻略－黃振宇》俄烏局勢有望緩和，台股連日反彈

　　《台股攻略》俄羅斯與烏克蘭緊張局勢有望緩和，台股今日（１０日）反彈，晶圓雙雄及航
運股上揚，加權指數大升４１７點，收１７４３３點，成交金額為３５１３億元（新台幣．下同
），三大法人合共淨買入６４﹒８８億元，外資亦終止連續６日淨賣出記錄，投信則連續２７日
淨買入，續創台股史上最長淨買入紀錄。
　　晶圓雙雄台積電及聯電今日雙雙獲資金追捧，其中台積電大升３﹒４％，收５８７元；聯電
收５１﹒８元，升２％；聯發科、鴻海及大立光等權值股均升０﹒３％至１﹒５％。航運股份方
面，航空雙雄的長榮航及華航分別升５﹒３％及４﹒１％。散裝航運的中航、慧洋　ＫＹ及裕民
漲停。至於貨運三雄則相對平淡，萬海收１７６﹒５元，升１﹒４％；長榮收１５６元，無起跌
；陽明收１２４元，跌１﹒２％。金融板塊同步反彈，中信金升４﹒１％，玉山金、開發金、台
新金、合庫金及永豐金均有３％以上升幅。戶外機能服大廠的光隆今日公布２０２１年度稅後純
利５﹒１５億元，創歷史次高，按年增長４９﹒６％。隨著台灣電商滲透率持續提升，大型電商
企業陸續公布２月份業績，富邦媒及網家的２月總收入均創同期新高。
　　台股連日反彈，兩日累升６００點，指數重上萬七點關，外資亦轉投股市，惟烏俄戰事存在
不確定因素，投資者須留意大市仍有下調風險，並觀望加權指數１７０００點心理關口能否靠穩
。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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