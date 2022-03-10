《窩輪豪情－梁業豪》低位整固，超短線候低小注持恒指牛證圖利

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、資

訊科技業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中

通快遞（０２０５７）、龍源電力（００９１６）與港鐵（０００６６），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選安踏體育（０２０２０）、港交所（００３８８）與李寧（０２３３１）。

港股開市時，五大指數皆跟隨上晚美股的強勢報升，升幅以科技指數最大，紅籌指數最小。

恒生指數的開市位高於合理值２０９１１，但一如筆者開市前於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內所料，市

況隨即呈現回吐，指數從高位２１１１４急跌。其實即市第二個重要阻力位為２１１１７，指數

回落整固，份屬正常。每個交易日開市前，筆者都會為訂戶提供三個即市重要阻力位和三個即市

重要支持位，對認真分析港股表現者，十分有用。港股現處於低位整固的階段，建議超短線候低

小注持有恒指牛證圖利，但須伺機走位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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