  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2022 09:52

《窩輪豪情－梁業豪》低位整固，超短線候低小注持恒指牛證圖利

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、資
訊科技業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中
通快遞（０２０５７）、龍源電力（００９１６）與港鐵（０００６６），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選安踏體育（０２０２０）、港交所（００３８８）與李寧（０２３３１）。
　　港股開市時，五大指數皆跟隨上晚美股的強勢報升，升幅以科技指數最大，紅籌指數最小。
恒生指數的開市位高於合理值２０９１１，但一如筆者開市前於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內所料，市
況隨即呈現回吐，指數從高位２１１１４急跌。其實即市第二個重要阻力位為２１１１７，指數
回落整固，份屬正常。每個交易日開市前，筆者都會為訂戶提供三個即市重要阻力位和三個即市
重要支持位，對認真分析港股表現者，十分有用。港股現處於低位整固的階段，建議超短線候低
小注持有恒指牛證圖利，但須伺機走位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning10/03/2022
林家亨料港股已見底　比亞迪被錯殺月內仍屬吸納良機
財經熱話09/03/2022
股市波動買金避險？温灼培：金價趨升主因非俄烏戰事（有片）
中國故事09/03/2022
《神州經脈》CPI持穩PPI八月低　滬指曾穿3200連跌六日
財經熱話09/03/2022
《盤後部署》恒指牛證重貨區前見支持 阻力先看裂口位21300
中國故事09/03/2022
【殘酷挾倉】鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交割品種釀致命漏洞
財經熱話09/03/2022
油價飆至近130美元創14年高　為何三桶油不升反跌?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金