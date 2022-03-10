《談國論企－黎偉成》烏戰冀平息俄國得值美作小人

《談國論企》中國國家主席習近平２０２２年３月８日與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨

舉行視頻會議，呼籲共同支持俄烏和談，法國亦表支持通過談判解決問題，和表示歐洲正面臨二

戰以來的最嚴重危機，而烏克蘭總統澤連斯基於３月９日接受美國廣播公司訪問即表不再堅持加

入北約，和願意在烏國東部兩個親俄羅分離地區的地位作妥協，料戰事有望平息。俄羅斯會得值

，拜登等美國佬枉作小人也！美帝國不斷沉淪矣！



＊習近平對法德首腦說之以理獲兩國認同＊



我對澤連斯基之感肯定是壞透了，理由是此人所講絕對不足信：（１）「早已不再堅持加入

北約的要求，因了解到北約不想與俄羅斯對抗」，和（２）「願意在烏國東部兩個親俄羅分離地

區的地位作妥協」，乃因：

（Ｉ）俄羅斯總統普京對俄烏兩國談判基本要求，就是不要見到烏國加入北約，保持中立。

但美國不僅惡搞烏克蘭背棄《明斯克協議》，更不斷主動挑起矛盾，使俄羅斯與烏克蘭的軍事戰

爭日益惡化，更聯群結黨的從經濟金融、能源等多方面「制裁」俄國；此舉壯大澤連斯基的在俄

烏談判之際表示要馬上申請加入北約，作為要協俄國的骯髒手段，幾日之後又說午麼「早已不再

堅持加入北約的要求」，「早已」？才三數日就叫「早已」，真的有精神分裂症！

要指出，澤連斯基此人如果「早已」真的「了解」到「北約不想與俄羅斯對抗」，就不會不

斷挑釁普京。此人之改口，就因中、法、德首腦之視頻會談，法國總統馬克龍表「支持通過談判

解決問題，和歐洲正面臨二戰以來的最嚴重危機」，而德國總理朔爾茨呼籲「共同支持俄烏和談

」，是因習近平在視頻會談中說之理和法、德首腦亦正有此意所致。澤連斯基既然求不得入北約

之門，便馬上改口，幾日之前所說居然「忘掉」，卻還在英國國會同日所作的「豪言壯語」，有

無一點點害羞之意？

特別是（ＩＩ）澤連斯基所言之「願意在烏國東部兩個親俄羅分離地區的地位作妥協」，此

為普京早已申明俄國利益之所在，可視之為：澤連斯基在空無加入北約之機環境底下，唯有如「

不再堅持加入北約」會被拒的「卑躬屈膝」超級劣作，因這肯定是「割地求和」辱國下下之策。

美國呢？「陰毒王」拜登呢？走到那裏去呀？

引伸結論，重點有（一）習近平同俄羅斯總統普京於２月２５日下午通電話，就烏克蘭問題

表示「中方支持俄方同烏方通過談判解決問題」，指出「要摒棄冷戰思維，重現和尊重各國合理

安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制」，作為對普京力陳「美國和北約

長期無視俄羅斯全理安全關切」的回應，鏗鏘有力。此語終獲法、德兩國首腦的持。

由是我堅持所見：中俄今後要強有力聯手狠狠抗擊美霸在政治特別是「意識形態」甚至各方

面的惡侵！



＊烏局可解因澤連斯基終卑躬屈膝擬割地求和＊



再看（二）美國，「陰毒王」拜登之「聲譽」全面破產。拜登不斷製造虛作假，說甚麼普京

在甚麼日子會出兵「入侵」烏克蘭，並說甚麼會派兵挺烏，又力逼歐盟繼續作軍力東移，造成俄

烏之戰，於是匆匆表示會對俄作出「制裁」，日日宣「制」，雜亂無章，完全不理會俄羅斯總統

普京已警告美國及其他西方國家對俄實施制裁類屬「宣戰」之言，是為拜登望美國中期選舉之「

道」。此因拜登在防疫、經濟等許許多多方面的政策和工作，都失敗！現時拜登連烏局一旦有失

，連任？

要是澤連斯基這次不再講大話，則烏克蘭不是回復到未打仗之前的烏克蘭？不，甚至要承認

對烏國東部兩個親俄羅分離地區的地位作妥協，作出倒退！澤連斯基被拜登愚弄，俄羅斯此番受

到美帝惡搞，就是拜登等人力促的所謂「意識形態」之戰使然。

烏局會緩和及戰火可熄。拜登枉作小小小人！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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