《異動股》油價急瀉一成二，中石油低開逾２％，中海油低開近３％

《經濟通通訊社１０日專訊》三桶油個別發展；中海油（００８８３）現價跌２﹒９６％，

報９﹒８２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒８８％。該股成交約７６９萬股，涉

資７５４７萬元。中石油（００８５７）跌２﹒１６％，報４﹒０８元，以現價計，該股暫連跌

３日，累計跌幅８﹒７２％；中石化（００３８６）升１﹒１５％，報３﹒５３元。Ｆ三星原油

期（０３１７５）急跌１１﹒５８％，報７﹒４８元。

油價周二（８日）創十四年以來最高收市價後，周三（９日）急跌超過一成。除了投資者獲

利了結外，阿聯酋駐美國大使奥泰巴網上表示，阿聯酋傾向於增產石油，並會鼓勵ＯＰＥＣ成員

國加大產量。油價應聲回落；布蘭特期油急瀉１３﹒２％或１６﹒８４美元，收報每桶

１１１﹒１４美元；紐約期油大挫１２﹒１％或１５元，收報每桶１０８﹒７０美元。

現時，恒生指數報２１１０６，升４７８點或升２﹒３２％，主板成交３３﹒４８億元。國

企指數報７３７４，升１８４點或升２﹒５７％。恒生科技指數報４５５３，升１５９點或升

３﹒６４％。

即月期指新報２０９７１，升４５２點，低水１３６點。即月國指期貨報７３６６，升

１８２點，低水８點。即月科指期貨新報４５４５，升１７２點，平水。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒８２元 跌２﹒９６％

中石油（００８５７） ４﹒０８元 跌２﹒１６％

中石化（００３８６） ３﹒５３元 升１﹒１５％

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒４８元 跌１１﹒５８％

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（ｈｃ）

