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10/03/2022 09:26

《異動股》油價急瀉一成二，中石油低開逾２％，中海油低開近３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》三桶油個別發展；中海油（００８８３）現價跌２﹒９６％，
報９﹒８２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒８８％。該股成交約７６９萬股，涉
資７５４７萬元。中石油（００８５７）跌２﹒１６％，報４﹒０８元，以現價計，該股暫連跌
３日，累計跌幅８﹒７２％；中石化（００３８６）升１﹒１５％，報３﹒５３元。Ｆ三星原油
期（０３１７５）急跌１１﹒５８％，報７﹒４８元。
　　油價周二（８日）創十四年以來最高收市價後，周三（９日）急跌超過一成。除了投資者獲
利了結外，阿聯酋駐美國大使奥泰巴網上表示，阿聯酋傾向於增產石油，並會鼓勵ＯＰＥＣ成員
國加大產量。油價應聲回落；布蘭特期油急瀉１３﹒２％或１６﹒８４美元，收報每桶
１１１﹒１４美元；紐約期油大挫１２﹒１％或１５元，收報每桶１０８﹒７０美元。
　　現時，恒生指數報２１１０６，升４７８點或升２﹒３２％，主板成交３３﹒４８億元。國
企指數報７３７４，升１８４點或升２﹒５７％。恒生科技指數報４５５３，升１５９點或升
３﹒６４％。
　　即月期指新報２０９７１，升４５２點，低水１３６點。即月國指期貨報７３６６，升
１８２點，低水８點。即月科指期貨新報４５４５，升１７２點，平水。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　９﹒８２元　　跌２﹒９６％
　　中石油（００８５７）　　　　４﹒０８元　　跌２﹒１６％
　　中石化（００３８６）　　　　３﹒５３元　　升１﹒１５％
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　７﹒４８元　跌１１﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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