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即市新聞

10/03/2022 12:45

《午市前瞻》專家指恒指拋售暫時結束，目標先看２１３００

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收市報２０８８８，升２６０點或１﹒２６％，
主板成交８５９﹒５３億元。恒生中國企業指數報７２７３，升８３點或１﹒１６％。恒生科技
指數報４４６５，升７１點或１﹒６３％。

＊葉尚志：港匯弱勢改善則恒指有望突破２１３００＊

　　恒指承接昨日下午反彈力度，今早大幅高開４７８點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《
經濟通通訊社》表示，早前大市經歷連日拋售，昨日低位反彈超過５００點收市，目前反彈為拋
售暫時結束，沽壓減少之下回升。目前恒指向上目標先看２１３００，為周一（７日）裂口低開
位置。
　　未來恒指將繼續受外圍衝擊影響，須觀望港匯弱勢能否改善。若情況理想，資金壓力減輕，
恒指有望突破２１３００水平。

＊油股短線宜離場，比亞迪最值揸＊

　　阿聯酋政府公布有意加大石油產量，並會呼籲其他石油輸出國組織成員一同增產，隔晚油價
借勢回落超過一成，三桶油表現略軟。葉尚志指油股在俄烏戰事期間成為股市題材股，跟消息面
炒作下波動較大。現時油股累積一定升幅，觀望俄烏局勢發展下，他建議投資者可按照自己策略
沽貨獲利。
　　另外，蔚來－ＳＷ（０９８６６）今日以介紹型式首日掛牌，全線新能源車股反彈。葉尚志
指一眾新能源車股仍然最看好比亞迪（０１２１１），因其實力較好，盈利基礎較同行為佳，而
且生產線完整，較同行穩健，值得長線部署分段吸納。（ｈｃ）

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