《美元走勢－羅明立》歐元反彈不會持久，１﹒１１２０有阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１６﹒００ １１６﹒２０ １１５﹒８８

歐元╱美元 １﹒１０５６ １﹒１０７４ １﹒１０４１

英鎊╱美元 １﹒３１８４ １﹒３１８８ １﹒３１４３

美元╱瑞郎 ０﹒９２６７ ０﹒９２８４ ０﹒９２６４

美元╱港元 ７﹒８１８８ ７﹒８２００ ７﹒８１８１

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《美元走勢》美匯指數昨（９日）大幅下挫，跌至１０天線附近的９７﹒８５。烏克蘭總統

澤連斯基重申願意考慮作出一些妥協來解決現時的僵局，但俄方同時也需要有所讓步。市場對談

判進展有憧憬，風險胃納受到提振，黃金從日前的高位２０７０美元回落，加上油組有可能增產

，油價亦見調整，美股大幅反彈。

美匯指數在９７﹒５０╱８０附近應有支持，俄烏局勢仍然不明朗，短期對金融市場的影響

仍然會反覆，但戰事持續對雙方甚至全球都無好處，只要找到一個平衡點及下台階。烏克蘭總統

澤連斯基的首席外交政策智囊表示，在安全保障獲得確定的前題下對俄羅斯提出的中立要求持開

放態度，相信談判有機會向好的方向走。

歐元借勢反彈上１﹒１０以上，但局勢未明朗，就算俄烏衝突有緩和，俄羅斯跟西方的關系

難以恢復，對歐洲影響較大，加上能源價格短期仍然會處於高位，歐元反彈不會持久，

１﹒１１２０有阻力。

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１０８０ １﹒０９５０ １﹒１１３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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