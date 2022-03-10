太古地產（０１９７２）全年賺７１﹒２１億升７４％，派息６４仙

《經濟通通訊社１０日專訊》太古地產（０１９７２）公布截至去年底止年度業績，全年賺

７１﹒２１億元升７４％，每股基本盈利１﹒２２元，升７４％，派第二次中期股息６４仙。

期內收入１５８﹒９１億元升１９％。（ｈｌ）



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