  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2022 12:40

【企業盈喜】陽光能源料全年轉虧為盈賺不逾２﹒１億人民幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》陽光能源（００７５７）發盈喜，料全年轉虧為盈，本集團預
期報告年度將錄得未經審核的本公司權益持有人應佔盈利金額介乎約為人民幣１﹒５７億至
２﹒０７億元人民幣之間。
　　董事會認為，集團轉虧為盈乃主要源於本集團低成本高效產能，以及有效的規模經濟，致使
整體毛利率有所提升，及晶硅片產品市場平均售價上升。（ｈｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告10/03/2022
【大行炒D乜】瑞信點評體品股　四行齊削鐵塔目標價
生財有道10/03/2022
【名嘴發財高息股】黃瑋傑：AEON信貸財務(00900)不怕賺息蝕價 醒你揀股貼士！（有片）
開市Good Morning10/03/2022
林家亨料港股已見底　比亞迪被錯殺月內仍屬吸納良機
財經熱話09/03/2022
股市波動買金避險？温灼培：金價趨升主因非俄烏戰事（有片）
中國故事09/03/2022
《神州經脈》CPI持穩PPI八月低　滬指曾穿3200連跌六日
財經熱話09/03/2022
《盤後部署》恒指牛證重貨區前見支持 阻力先看裂口位21300
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金