【企業盈喜】陽光能源料全年轉虧為盈賺不逾２﹒１億人民幣

《經濟通通訊社１０日專訊》陽光能源（００７５７）發盈喜，料全年轉虧為盈，本集團預
期報告年度將錄得未經審核的本公司權益持有人應佔盈利金額介乎約為人民幣１﹒５７億至
２﹒０７億元人民幣之間。
董事會認為，集團轉虧為盈乃主要源於本集團低成本高效產能，以及有效的規模經濟，致使
整體毛利率有所提升，及晶硅片產品市場平均售價上升。（ｈｌ）
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