【新冠肺炎】恒隆即日起調整旗下部分商場營業時間

《經濟通通訊社１０日專訊》恒隆地產（００１０１）宣布，為加強深層清潔消毒工作，旗
下部分商場於即日起調整營業時間，山頂廣場的營業時間為上午８時正至晚上８時３０分；家樂
坊的營業時間為上午７時正至晚上１０時３０分；荷李活商業中心及雅蘭中心的營業時間為上午
１１時正至晚上１０時正。
集團指，會密切留意疫情發展，並不斷與租戶保持緊密聯繫，因應個別情況及經營環境提供適
切的支援，和調整商場營運安排及營業時間。（ｃｌ）
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