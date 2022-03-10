【新冠肺炎】信和及黃廷方慈善基金捐贈２萬套血氧儀支援長幼抗疫

《經濟通通訊社１０日專訊》信和集團及旗下黃廷方慈善基金進一步支援長者與兒童抗疫需
要，齊心應對疫情。集團及黃廷方慈善基金與香港聖公會福利協會、香港家庭福利會、明愛社會
工作服務部及嗇色園社會服務統籌處等社區夥伴合作，向安老院及獨居長者捐贈２萬套血氧儀。
預計下星期起派送。（ｃｌ）
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