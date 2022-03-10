【夜期時段】即月期指最新報２０７９８點，升７點，低水９２點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８３５點，升４４點，低水

５５點，最新報２０７９８點，升７點，低水９２點，合約成交８４２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２５７點，升１９點，高水１點，最新報７２４５點，升

７點，低水１１點，合約成交３２９張。

