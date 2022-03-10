【企業盈警】維港環保料去年虧損增加至最多１５００萬人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》維港環保科技（０１８４５）預期截至去年底止年度公司擁有

人應佔虧損約１２００萬元（人幣．下同）至１５００萬元之間，而上年同期虧損１０９０萬元

。虧損增加主要為青川無氧裂解項目計提減值大約６００萬元至８００萬元。

該公司預期本月底或之前公布業績。（ｍｈ）

