【新冠肺炎】復星基金會第二批逾５０萬件抗疫物資陸續抵港

《經濟通通訊社１０日專訊》上海復星公益基金會表示，繼２月底把首批２５萬套快速抗原
檢測包及５萬個Ｎ９５口罩送贈予香港非牟利機構及協會以馳援香港抗疫後，今天第二批逾５０
萬件抗疫物資包括快速抗原檢測包、Ｎ９５口罩、Ｌｅｖｅｌ ３醫用口罩、防護服、隔離衣、
額溫槍、指夾式血氧儀等，已陸續運抵香港，並正運送予香港的非牟利機構及協會。（ｂｉ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化 蔚小理齊聚港股 新能源車股急彈
|香港要聞10/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施 讓市民安心渡過隔離期
|專訪10/03/2022
【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早 惟中線可吸納低估值派息股（有片）
|FOCUS10/03/2022
【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股 惟新周期或王者另屬
|財經熱話10/03/2022
油價急插人幣強勢 國泰業績勝預期 航空股全線高飛
|大行報告10/03/2022
【大行炒D乜】瑞信點評體品股 四行齊削鐵塔目標價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰