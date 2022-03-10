【新冠肺炎】復星基金會第二批逾５０萬件抗疫物資陸續抵港

《經濟通通訊社１０日專訊》上海復星公益基金會表示，繼２月底把首批２５萬套快速抗原

檢測包及５萬個Ｎ９５口罩送贈予香港非牟利機構及協會以馳援香港抗疫後，今天第二批逾５０

萬件抗疫物資包括快速抗原檢測包、Ｎ９５口罩、Ｌｅｖｅｌ ３醫用口罩、防護服、隔離衣、

額溫槍、指夾式血氧儀等，已陸續運抵香港，並正運送予香港的非牟利機構及協會。（ｂｉ）

