港鐵（００６６）去年虧轉盈賺９５﹒５億元，派末期息１﹒０２元

《經濟通通訊社１０日專訊》港鐵（０００６６）公布，截至去年底止年度，純利錄

９５﹒５２億元，２０２０年同期錄虧損４８﹒０９億元，每股基本盈利１﹒５５元，派末期息

每股１﹒０２元。全年普通股息合共每股１﹒２７元，按年增加３﹒３％。

期內，集團總收入按年升１１％至４７２﹒０２億元，經常性業務利潤為１８﹒０８億元，

去年同期錄虧損１１﹒２６億元。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

