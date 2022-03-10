【國安立法】港大學生會聯院會對清除太古橋悼念六四標語感遺憾

《經濟通通訊社１０日專訊》香港大學學生會聯院會發表聯合聲明，對港大圍封太古橋清除

悼念六四事件的標語，表示遺憾，認為校方以定期維修保養為由，損害學生表達意見的自由，令

人失望。

聲明又指，校方繼移走「國殤之柱」後，太古橋標語亦被清除，連番行為令人困惑，促請校

方盡快解釋清除標語的原因。（ｈｙ）（ｚｚ）

