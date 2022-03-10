【新冠肺炎】醫管局感謝新世界撥出部分酒店房間予前線醫護入住

《經濟通通訊社１０日專訊》醫院管理局今日表示，衷心感謝新世界發展（０００１７）慷

慨撥出部分酒店房間予公立醫院前線醫護人員免費入住，並於早前寒冷天氣時捐贈暖爐，支持醫

管局抗疫。

新世界發展發言人表示，現時疫情嚴峻，公立醫院求診人士眾多，非常欽佩前線醫護人員努

力守護市民健康，希望該項捐贈可以支持醫管局繼續努力對抗疫情。（ｈｙ）

