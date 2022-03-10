《小傳日記》蔚來回Ｈ第一ｄａｙ，赴美上市又有機？

《小傳日記》期待已久嘅「蔚小理」魚缸大團圓終於上映，蔚來（０９８６６）今日終於都

喺香缸首日掛牌，成班新能源車仔今日都熱烈歡迎，全線谷底反彈，全日比亞迪（０１２１１）

升多過５巴仙，報２００﹒２銀；吉利（００１７５）升多過１巴仙，報１１﹒９銀；小鵬

（０９８６８）升多過６巴仙，報１０９﹒９銀；理想（０２０１５）升多過８巴仙，報

１０６﹒８銀。不過主角蔚來就ｃｒｙｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｐａｒｔｙ，全日高見

１６９﹒５銀，但就收報１５８﹒９銀，低開市價１６０銀０﹒６９巴仙，不過都較隔晚美國存

託股份收市折合港銀升０﹒８２巴仙。

講返蔚來以介紹形式做「過缸龍」，介紹形式其中一個特點就係唔會發行新股，即唔會搞

ＩＰＯ，又無暗盤，炒嘅都係原有嘅股份，所以係無集資成份，只係多咗一個地方ｔｒａｄｅ，

唔會攤薄原本嘅股權。

其實呢次蔚來回Ｈ，唔搞ＩＰＯ集資，都好擺明車馬表明唔係為咗錢而嚟，唔係為錢，就梗

係為感情啦！為嘅當然係對阿爺嘅感情，舊年神州公司見到唔聽話嘅「ＤＩＤＩ」係點樣被阿爺

教訓，都急急腳扽軚嗌停花旗上市，就係驚阿爺唔鍾意，未上嘅就唔上，上咗嘅都急急腳返嚟回

Ｈ，百度（０９８８８）、微博（０９８９８）可以話係趕頭趕命咁返嚟。

不過阿爺近排就放風，唔係話唔畀全部中概股赴美上市，甚至科技佬都可以，但就唔可以有

涉及敏感數據嘅公司，所以近來都有好多公司計劃重啟花旗ＩＰＯ，其中工具超市震坤行就準備

緊等魚缸平靜返些少就會起手搞花旗ＩＰＯ。

之前就有傳小小超旗下ＦＷＤ想喺花旗上市，但後尾都係計劃返嚟家鄉上市，唔知而家又有

無想返返去嗰邊呢？不過保險都可能涉及一啲「敏感數據」，要睇吓佢哋有咩客仔喇，請請！





《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何

建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與

《經濟通》、編者及作者無涉。

