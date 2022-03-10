【新冠肺炎】本港新增２４３９０宗確診，快測呈報７０１２宗

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

２４３９０宗確診個案，１０宗屬輸入案例，餘下都是本地個案。確診個案中，２７０６宗經醫

管局確診，２３５２宗經公共衞生化驗服務處確診，１９３３２經私營化驗所確診。公共衞生化

驗服務處確診個案中，沒有涉Ｌ４５２Ｒ個案，最後一次發現Ｄｅｌｔａ變異病毒株為３月２日

，顯示過去一周本港已沒有Ｄｅｌｔａ感染案例，另有７７８宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，

１５００宗未完成化驗或病毒量太低未能分類。

歐家榮表示，快速測試陽性呈報平台昨日共錄得７０１２宗個案，累計新增３１４０２宗個

案。最多確診的居住地區分別為觀塘、元朗和沙田，分別佔整體個案１２﹒８％、９﹒６％和

９％。第５波累計６０﹒５萬宗確診。



＊新增２３間安老院舍爆疫＊



歐家榮表示，新增２３間安老院舍爆疫，１２間屬安老院舍，１１間屬殘疾人士院舍，涉

１４４名院友，４６名員工。第五波累計７２２間院舍爆疫，過去兩周共４３７間院舍爆疫，佔

整體個案５４％，涉２２０７０名院友，佔整體２９﹒４％，５８８０名員工，佔整體

１９﹒７％；第五波累計２４８間殘疾人士院舍爆疫，過去兩周共１８３間院舍爆疫，佔整體個

案５４％，涉５９００名院友，佔整體３２﹒３％，２２２０名員工，佔整體２１％。另外，至

少１７２８宗死亡個案涉及院舍院友，絕大部分是院舍院友。（ｈｙ）

