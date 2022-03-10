【新冠肺炎】歐家榮：疫情高峰見頂開始回落，籲市民不要鬆懈

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，分析過去兩周，
個案高峰在３月初出現，當時每日平均超過５萬宗，而過去４日個案維持２萬至３萬多宗，似乎
高峰已見頂，開始有回落跡象，他說近日快速檢測陽性呈報個案，每日大約１萬多宗，沒有太多
上升，甚至有回落，因此對疫情感樂觀，以至可能會開始向下，但他提醒市民不應鬆懈，要積極
做檢測，堅守防疫措施，防止病毒再傳播。（ｈｙ）
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