【新冠肺炎】歐家榮：疫情高峰見頂開始回落，籲市民不要鬆懈

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，分析過去兩周，

個案高峰在３月初出現，當時每日平均超過５萬宗，而過去４日個案維持２萬至３萬多宗，似乎

高峰已見頂，開始有回落跡象，他說近日快速檢測陽性呈報個案，每日大約１萬多宗，沒有太多

上升，甚至有回落，因此對疫情感樂觀，以至可能會開始向下，但他提醒市民不應鬆懈，要積極

做檢測，堅守防疫措施，防止病毒再傳播。（ｈｙ）

