【新冠肺炎】張宇人：禁晚市堂食無助防疫，籲放寬至晚上１０時

《經濟通通訊社１０日專訊》自由黨立法會議員張宇人表示，香港大學昨日（９日）發表的
研究報告指，續禁晚市堂食並非一個有效的防疫措施，同時對社會影響較大，建議放寬晚市堂食
至晚上１０時。
張宇人引述研究報告指，疫下入座率低，縮減食肆營業時間無助防疫，又指飲食業兩年內一
直配合政府防疫，呼籲政府在疫情防控與經濟活動之間取得平衡。（ｈｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事10/03/2022
《神州經脈》人行祭新工具形同放水 滬指止六連跌惟三千三不穩
|財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化 蔚小理齊聚港股 新能源車股急彈
|香港要聞10/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施 讓市民安心渡過隔離期
|專訪10/03/2022
【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早 惟中線可吸納低估值派息股（有片）
|FOCUS10/03/2022
【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股 惟新周期或王者另屬
|財經熱話10/03/2022
油價急插人幣強勢 國泰業績勝預期 航空股全線高飛
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰