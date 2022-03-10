【新冠肺炎】張宇人：禁晚市堂食無助防疫，籲放寬至晚上１０時

《經濟通通訊社１０日專訊》自由黨立法會議員張宇人表示，香港大學昨日（９日）發表的

研究報告指，續禁晚市堂食並非一個有效的防疫措施，同時對社會影響較大，建議放寬晚市堂食

至晚上１０時。

張宇人引述研究報告指，疫下入座率低，縮減食肆營業時間無助防疫，又指飲食業兩年內一

直配合政府防疫，呼籲政府在疫情防控與經濟活動之間取得平衡。（ｈｙ）

