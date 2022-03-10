《投資原理－陳榮達》波動市況下尋找亞洲投資出路

《投資原理》隨著俄羅斯與烏克蘭的武裝衝突升溫，俄烏兩國作為全球糧食及大宗商品的主

要出口國，戰火亦同時為能源及糧食市場帶來不確定性。此外，俄羅斯先後遭到全球多國制裁，

美國日前宣布禁止進口俄國石油，英國亦表明將在今年底前淘汰俄羅斯石油，帶動國際油價持續

飆升，進一步加劇通脹疑慮，令中港股市表現持續波動。策略上，投資者聚焦表現相對穩定的市

場，例如東南亞及台灣，或可為投資者提供分散風險機遇。

俄烏衝突推動能源、商品及糧食價格不斷飆升，布蘭特期油更一度升至每桶１３０美元，勢

必進一步推高歐美通脹，美國上月消費物價指數（ＣＰＩ）預期達到７﹒９％，續創超過４０年

以來新高。通脹壓力持續加大，聯儲局年內加息已事在必行，市場已預期局局方的加息步伐較為

進取，但聯儲局在縮表立場上仍顯得搖擺不定，至今仍未透露縮表時間表及力度，為市場帶來不

確定性，投資者情緒變得謹慎。



＊能源價格急升有利東南亞大宗商品出口＊



目前對環球供應鏈的憂慮情緒正彌漫至全球多個行業，投資策略上可聚焦在以原材料出口為

主的地區，甚至是個別盈利透明度極高的行業或公司。事實上，東南亞為國際貿易重要的一環，

亦是全球石油生產的重要地區，因此該區經濟可受惠於油價高企。另外，印尼為全球最大的煤炭

出口國，澳洲及俄羅斯則緊隨其後，隨著俄烏衝突令煤價飆升，將有利印尼的出口表現。

值得注意的是，東南亞近年數碼經濟發展相當迅速，誕生不少獨角獸企業。加上當地對科技

企業的監管較少，亦同時獲國際科網龍頭注資，投資者可同時留意受惠於數碼化趨勢的行業。東

南亞市場在去年上半年落後於其他區域，但隨著區內大部分市場的疫情有所改善，並逐步放寬出

行和旅遊限制，市場情緒已開始好轉，預期東南亞經濟活動將逐漸恢復至疫情爆發前的水平，在

重啟經濟時，市場表現將會迎頭趕上。更重要的一點是，區內部分股票市場的估值仍低於多數亞

洲地區，有一定的投資吸引力。

東亞市場方面，台灣為全球上游科技硬件領域的集中地，更是全球高端晶片的主要出口地區

，因此可繼續受惠於強勁的定價能力及全球需求持續增長，當地企業的盈利透明度極高，特別是

科技行業。受出口及半導體行業的投資帶動，台灣宏觀基本面亦持續反彈，政府早前將今年

ＧＤＰ預測增長上修至４﹒４２％，較去年１１月上修０﹒２７個百分點，增幅遠高於不少國家

。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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