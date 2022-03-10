《投資心得－潘鐵珊》深圳國際續物色環保產業投資，發展垃圾處理

《投資心得》深圳國際（００１５２）截至去年６月３０日止的中期業績，集團的期內總收

入比２０２０年同期上升６５﹒５％，錄得７２﹒９億元；而股東應佔期內溢利同比下降

４３﹒９％至９﹒６億元。集團通過多項措施如加大擴張力度、控制營運成本及優先加速對優質

項目的投資等，希望將疫情的影響減至最低。



＊規模化物流園區網絡，收費公路車流量已復常＊



物流業務方面，整體收入較２０２０年同期上升３７％。集團以規模化物流園區網絡，於全

國投入運營的項目增加至２６個，總運營面積達２７８萬平方米，出租率維持在超過９２％的穩

定水平。加上綜合物流服務為核心競爭力，如黎光物流園項目已在建設，作為物流主業發展的大

本營，將計劃建成聚焦冷鏈、商超、電商市場，提供中轉分撥、儲存以及配套等綜合服務的生態

型智慧物流園。集團透過持續加大對深圳物流業務的投資與拓展，提高已投產項目的運營效率。



至於在收費公路業務方面，集團經營和投資的收費公路整體車流量已恢復正常，並呈現良好

的增長態勢。近年一方面整固收費公路作為主要業務，亦有跟環保品牌企業的合作，以進入環保

、清潔能源業務等領域。集團已形成以收費公路和大環保業務的雙主業格局，為長遠發展奠下了

堅實基礎。



＊垃圾處理運營業務收入大增，可考慮現價買入＊



此外，集團在環保產業方面，集團持有藍德環保的６７﹒１４％股權，作為有機垃圾綜合處

理和建設營運的企業。在期內垃圾處理運營業務收入同比大幅增長，而工程總承包建造業務同比

亦有取得增長，其裝備製造市場開拓也取得成效。開啟了深圳高速有機垃圾處理細分領域的大門

，獲得有機垃圾處理全產業鏈的業務協同，促進集團有機垃圾處理業務的規模化發展。

集團亦於２０２０年底收購了深圳深汕特別合作區乾泰技術有限公司的５０％股權。借助乾

泰技術開展多種合作模式，進一步開拓退役動力電池上下游市場。可考慮於現價買入，上望１０

元，跌穿７﹒２０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，

客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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