  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》深圳國際續物色環保產業投資，發展垃圾處理

　　《投資心得》深圳國際（００１５２）截至去年６月３０日止的中期業績，集團的期內總收
入比２０２０年同期上升６５﹒５％，錄得７２﹒９億元；而股東應佔期內溢利同比下降
４３﹒９％至９﹒６億元。集團通過多項措施如加大擴張力度、控制營運成本及優先加速對優質
項目的投資等，希望將疫情的影響減至最低。

＊規模化物流園區網絡，收費公路車流量已復常＊
　　
　　物流業務方面，整體收入較２０２０年同期上升３７％。集團以規模化物流園區網絡，於全
國投入運營的項目增加至２６個，總運營面積達２７８萬平方米，出租率維持在超過９２％的穩
定水平。加上綜合物流服務為核心競爭力，如黎光物流園項目已在建設，作為物流主業發展的大
本營，將計劃建成聚焦冷鏈、商超、電商市場，提供中轉分撥、儲存以及配套等綜合服務的生態
型智慧物流園。集團透過持續加大對深圳物流業務的投資與拓展，提高已投產項目的運營效率。
　
　　至於在收費公路業務方面，集團經營和投資的收費公路整體車流量已恢復正常，並呈現良好
的增長態勢。近年一方面整固收費公路作為主要業務，亦有跟環保品牌企業的合作，以進入環保
、清潔能源業務等領域。集團已形成以收費公路和大環保業務的雙主業格局，為長遠發展奠下了
堅實基礎。

＊垃圾處理運營業務收入大增，可考慮現價買入＊

　　此外，集團在環保產業方面，集團持有藍德環保的６７﹒１４％股權，作為有機垃圾綜合處
理和建設營運的企業。在期內垃圾處理運營業務收入同比大幅增長，而工程總承包建造業務同比
亦有取得增長，其裝備製造市場開拓也取得成效。開啟了深圳高速有機垃圾處理細分領域的大門
，獲得有機垃圾處理全產業鏈的業務協同，促進集團有機垃圾處理業務的規模化發展。
　　集團亦於２０２０年底收購了深圳深汕特別合作區乾泰技術有限公司的５０％股權。借助乾
泰技術開展多種合作模式，進一步開拓退役動力電池上下游市場。可考慮於現價買入，上望１０
元，跌穿７﹒２０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，
客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning10/03/2022
林家亨料港股已見底　比亞迪被錯殺月內仍屬吸納良機
財經熱話09/03/2022
股市波動買金避險？温灼培：金價趨升主因非俄烏戰事（有片）
中國故事09/03/2022
《神州經脈》CPI持穩PPI八月低　滬指曾穿3200連跌六日
財經熱話09/03/2022
《盤後部署》恒指牛證重貨區前見支持 阻力先看裂口位21300
中國故事09/03/2022
【殘酷挾倉】鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交割品種釀致命漏洞
財經熱話09/03/2022
油價飆至近130美元創14年高　為何三桶油不升反跌?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金