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即市新聞

10/03/2022 09:10

《財金樂道－陳樂怡》市場情緒主導後市，恒指或現超跌

　　《財金樂道》烏克蘭局勢持續緊張，歐美國家加強制裁俄羅斯，能源價格飆升引發的滯脹風
險升溫，股市經歷恐慌性拋售。另外，中方對制裁俄羅斯的立場，有機會加劇中美兩國摩擦。避
險資金流入美債美匯，風險偏好驟降。美股納指進入技術性熊市，加上內地兩會促平台降費，科
技股難擺弱勢格局。
　　恒指周一（７日）急插跌穿２０２０年３月疫情底２１１３９點，傳統上恒指估值下探至過
去十年低位，即預測市盈率９﹒５倍水平，料會開始浮現支持（近２０３００點）。不過，儘管
恒指估值已降至偏低水平，但戰況難料，市場情緒主導後市，或會出現超跌。

＊聯儲急進加息預期降溫＊

　　美國聯儲局主席鮑威爾表態，傾向支持３月加息四分之一厘，惟指出烏克蘭戰事對美國經濟
帶來高度不確定的影響，將會令通脹惡化。美國就業市場持續改善，２月美國非農就業人數增加
６７﹒８萬人，高於市場預期的４０萬人。失業率降至３﹒８％，優於市場預期的３﹒９％，失
業人數降至６３０萬人。勞動力參與率輕微上升至６２﹒３％。值得留意的是，平均時薪按年增
長５﹒１％，低於市場預期的５﹒８％增幅，同時低於１月份下修後的５﹒５％的增幅。
　　綜合鮑威爾言論，烏克蘭戰況升級，２月美國工資增長放慢，市場對於急進加息的預期降溫
。據ＣＭＥ資料顯示，３月加息四分之一厘機會率增至９５％，加息半厘機會降至零。

＊流動性致房企股價分化＊

　　內地兩會訂立２０２２年經濟增長目標５﹒５％左右，為市場預期的上限，明確顯示穩增長
的決心，將會加大財政及貨幣政策力度。整體基調與中央經濟工作會議相若。不過，內地經濟面
臨高基數
，要實現以上經濟目標，難度實在不輕。因此，預計房地產市場料會輕微放寬。雖然兩會延續房
住不炒立場，但重申支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。預計將會微調針對剛性需
求的政策，下半年房地產投資有望回穩。政策層面回暖，但上市房企的預售數字尚未跟上，故此
房企的流動性仍會導致股價表現分化，國企、央企背景的房企股價走勢相對堅挺。
　　另一方面，雖然內地２０２２年赤字率較去年下調０﹒４個百分點至２﹒８％，但預計今年
財政收入繼續增長，加上特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定
調節基金等
，實際上支出規模比去年擴大２　萬億元以上，可用財力明顯增加。預計新舊基建將會共同發力


＊留意交通基建及電訊股＊

　　內地適度超前開展基礎設施投資，交通基建板塊將會受惠，投資者可以留意具防守性兼高派
息的公路股。其中，越秀交通基建（０１０５２）去年收入按年增長２７％，純利大增８﹒１倍
。全年派息６１港仙，派息率５６﹒９％，派息比率會繼續保持在５０至６０％。公司分拆基建
ＲＥＩＴＳ之後，亦有助加快資金回籠。
　　另外，管理層指，除了個別地方，內地出行需求基本上已恢復，料整體較疫情前恢復９０％
至９５％。出行需求恢復，將可改善營運表現。另外，中國建築國際（０３３１１）２０２２年
新訂單指引為１６００億元，按年增加１４％。即使本港疫情嚴峻，近期承接隔離設施項目，公
司料港澳新簽合同仍可錄增長。管理層預期今年經營現金流有望恢復正數。公司對業務展望正面
，值得留意。
　　新基建方面，內地啟動「東數西算」工程，計劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等８地啟
動建設國家算力樞紐節點，並規劃了１０個國家數據中心集群。中資電訊商國企背景優勢料可包
辦大多公共項目。另外，內媒報道，工信部部長肖亞慶表示，目前中國已建成５Ｇ基站
１４２﹒５萬個，今年有望突破２００萬個。要繼續加大對關鍵核心技術的攻關力度，同時考慮
６Ｇ演進方向部署技術研究。５Ｇ進入商用時代，下步即將向６Ｇ進發。而兩會未有再提及提速
降費，降價壓力明顯減退，加上市場憧憬電訊商增加派息，電訊商在波動市況中攻守兼備。（信
達國際研究部助理經理陳樂怡）

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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