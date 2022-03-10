《財金樂道－陳樂怡》市場情緒主導後市，恒指或現超跌

《財金樂道》烏克蘭局勢持續緊張，歐美國家加強制裁俄羅斯，能源價格飆升引發的滯脹風

險升溫，股市經歷恐慌性拋售。另外，中方對制裁俄羅斯的立場，有機會加劇中美兩國摩擦。避

險資金流入美債美匯，風險偏好驟降。美股納指進入技術性熊市，加上內地兩會促平台降費，科

技股難擺弱勢格局。

恒指周一（７日）急插跌穿２０２０年３月疫情底２１１３９點，傳統上恒指估值下探至過

去十年低位，即預測市盈率９﹒５倍水平，料會開始浮現支持（近２０３００點）。不過，儘管

恒指估值已降至偏低水平，但戰況難料，市場情緒主導後市，或會出現超跌。



＊聯儲急進加息預期降溫＊



美國聯儲局主席鮑威爾表態，傾向支持３月加息四分之一厘，惟指出烏克蘭戰事對美國經濟

帶來高度不確定的影響，將會令通脹惡化。美國就業市場持續改善，２月美國非農就業人數增加

６７﹒８萬人，高於市場預期的４０萬人。失業率降至３﹒８％，優於市場預期的３﹒９％，失

業人數降至６３０萬人。勞動力參與率輕微上升至６２﹒３％。值得留意的是，平均時薪按年增

長５﹒１％，低於市場預期的５﹒８％增幅，同時低於１月份下修後的５﹒５％的增幅。

綜合鮑威爾言論，烏克蘭戰況升級，２月美國工資增長放慢，市場對於急進加息的預期降溫

。據ＣＭＥ資料顯示，３月加息四分之一厘機會率增至９５％，加息半厘機會降至零。



＊流動性致房企股價分化＊



內地兩會訂立２０２２年經濟增長目標５﹒５％左右，為市場預期的上限，明確顯示穩增長

的決心，將會加大財政及貨幣政策力度。整體基調與中央經濟工作會議相若。不過，內地經濟面

臨高基數

，要實現以上經濟目標，難度實在不輕。因此，預計房地產市場料會輕微放寬。雖然兩會延續房

住不炒立場，但重申支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。預計將會微調針對剛性需

求的政策，下半年房地產投資有望回穩。政策層面回暖，但上市房企的預售數字尚未跟上，故此

房企的流動性仍會導致股價表現分化，國企、央企背景的房企股價走勢相對堅挺。

另一方面，雖然內地２０２２年赤字率較去年下調０﹒４個百分點至２﹒８％，但預計今年

財政收入繼續增長，加上特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定

調節基金等

，實際上支出規模比去年擴大２ 萬億元以上，可用財力明顯增加。預計新舊基建將會共同發力

。



＊留意交通基建及電訊股＊



內地適度超前開展基礎設施投資，交通基建板塊將會受惠，投資者可以留意具防守性兼高派

息的公路股。其中，越秀交通基建（０１０５２）去年收入按年增長２７％，純利大增８﹒１倍

。全年派息６１港仙，派息率５６﹒９％，派息比率會繼續保持在５０至６０％。公司分拆基建

ＲＥＩＴＳ之後，亦有助加快資金回籠。

另外，管理層指，除了個別地方，內地出行需求基本上已恢復，料整體較疫情前恢復９０％

至９５％。出行需求恢復，將可改善營運表現。另外，中國建築國際（０３３１１）２０２２年

新訂單指引為１６００億元，按年增加１４％。即使本港疫情嚴峻，近期承接隔離設施項目，公

司料港澳新簽合同仍可錄增長。管理層預期今年經營現金流有望恢復正數。公司對業務展望正面

，值得留意。

新基建方面，內地啟動「東數西算」工程，計劃在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等８地啟

動建設國家算力樞紐節點，並規劃了１０個國家數據中心集群。中資電訊商國企背景優勢料可包

辦大多公共項目。另外，內媒報道，工信部部長肖亞慶表示，目前中國已建成５Ｇ基站

１４２﹒５萬個，今年有望突破２００萬個。要繼續加大對關鍵核心技術的攻關力度，同時考慮

６Ｇ演進方向部署技術研究。５Ｇ進入商用時代，下步即將向６Ｇ進發。而兩會未有再提及提速

降費，降價壓力明顯減退，加上市場憧憬電訊商增加派息，電訊商在波動市況中攻守兼備。（信

達國際研究部助理經理陳樂怡）



筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益





＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



