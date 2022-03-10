【新冠肺炎】上海增本土確診４例無症狀感染７６例，增一地中風險

《經濟通通訊社１０日上海專電》上海市衛健委通報，３月９日０－２４時，上海新增本土
新冠肺炎確診病例４例，新增本土無症狀感染者７６例。１例病例因症就診發現，１２例無症狀
感染者在相關風險人群排查中發現，其餘在隔離管控中發現。
經上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，將上海市浦東新區滬東新村街道
長島路２８１號列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。（ａｈ）
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