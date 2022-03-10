《思前想後－郭思治》美股連番急跌港股難獨善，疊加疫情反覆尋底

《思前想後》在烏克蘭局勢持續緊張下，市場之避險情緒卒逐步升溫，影響所及，資金漸撤

離股市，故環球股市紛紛受壓，且跌勢愈來愈明顯，如道指自今年１月５日之歷史高位

３６９５２點開始之跌浪，至今年２月２４日低位３２２７２點止計，累積之跌幅已達４６８０

點，即已回調１２﹒６％，至於納指，自去年１１月２２日之歷史高位１６２１２點開始之跌浪

，至今年２月２４日低位１２５８７點止計，累積跌幅亦達３６２５點，而百分比更達

２２﹒３５％，即是說，道指目前正處中期大升後之正常調整中，而納指則已開始進入技術性之

熊市，在美股連番急跌下，港股當不能獨善其身，加上本港目前正受第五波疫情所衝擊，故整個

大市已進入反覆續尋底之弱態中。



＊超賣下買盤仍審慎，遠離１０天線或下試２００００點＊



港股自踏進３月份後，整體市勢不但持續受壓，且跌勢更愈來愈急，直到執筆一刻止計，本

月恒指暫是由１日之高位２２９３７點跌至８日之低位２０６３８點，即在短短６個交易日內，

恒指累積之跌幅已達２２９９點，論跌幅當已不算小，再拉闊一點看，恒指自２月１０日高位

２５０５０點開始之急跌，至３月８日低位２０６３８點止計，在短短一個月內，累積跌幅更達

４４１２點，單從技術上看，目前大市已漸陷超賣之中，但在眾多利淡因素困擾下，資金之吸納

態度明顯較保守，故即使大市技術上已陷超賣中，但直到目前一刻止計，買盤之態度似仍相當審

慎。

再看一眾移動線之表現，直到目前一刻止計，恒指暫仍反覆於各組平均移動線之下，以恒指

於８日報收於２０７６５點計，此刻不但仍反覆於１０天線（２２３３４點），２０天線

（２３４２２點），５０天線（２３６９４點），１００天線（２４１８６點）及２５０天線

（２６１５２點）之下，且技術上已呈漸跌離之感，單從此點看，已足見大市之弱勢確未見改善

，值得留意的是，以８日恒指報收在２０７６５點計，相距１０天線（２２３３４點）已有達

１５６５點之差距，即是說，即使大市能稍作後抽，惟可能仍暫無法上破１０天線，單從走勢上

看，整個大市不但續處尋底之中，且可能會進一步下試２００００點大關之支持。



＊各組平均線倒序排列，宜續觀望靜待低吸良機＊



順帶一提，目前各組平均移動線之排列是倒序模式，即技術上屬標準的跌市形態，一日情況

仍未見改善，整個大市仍將續處欲試底之弱態中，身處目前之困局，投資者宜續抱觀望，盡量保

留實力，靜待另一次低吸良機，至於持貨不多者就持盈保泰算了，因如在現價才沽貨似乎不太適

宜。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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