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即市新聞

10/03/2022 09:05

《思前想後－郭思治》美股連番急跌港股難獨善，疊加疫情反覆尋底

　　《思前想後》在烏克蘭局勢持續緊張下，市場之避險情緒卒逐步升溫，影響所及，資金漸撤
離股市，故環球股市紛紛受壓，且跌勢愈來愈明顯，如道指自今年１月５日之歷史高位
３６９５２點開始之跌浪，至今年２月２４日低位３２２７２點止計，累積之跌幅已達４６８０
點，即已回調１２﹒６％，至於納指，自去年１１月２２日之歷史高位１６２１２點開始之跌浪
，至今年２月２４日低位１２５８７點止計，累積跌幅亦達３６２５點，而百分比更達
２２﹒３５％，即是說，道指目前正處中期大升後之正常調整中，而納指則已開始進入技術性之
熊市，在美股連番急跌下，港股當不能獨善其身，加上本港目前正受第五波疫情所衝擊，故整個
大市已進入反覆續尋底之弱態中。

＊超賣下買盤仍審慎，遠離１０天線或下試２００００點＊
　
　　港股自踏進３月份後，整體市勢不但持續受壓，且跌勢更愈來愈急，直到執筆一刻止計，本
月恒指暫是由１日之高位２２９３７點跌至８日之低位２０６３８點，即在短短６個交易日內，
恒指累積之跌幅已達２２９９點，論跌幅當已不算小，再拉闊一點看，恒指自２月１０日高位
２５０５０點開始之急跌，至３月８日低位２０６３８點止計，在短短一個月內，累積跌幅更達
４４１２點，單從技術上看，目前大市已漸陷超賣之中，但在眾多利淡因素困擾下，資金之吸納
態度明顯較保守，故即使大市技術上已陷超賣中，但直到目前一刻止計，買盤之態度似仍相當審
慎。
　　再看一眾移動線之表現，直到目前一刻止計，恒指暫仍反覆於各組平均移動線之下，以恒指
於８日報收於２０７６５點計，此刻不但仍反覆於１０天線（２２３３４點），２０天線
（２３４２２點），５０天線（２３６９４點），１００天線（２４１８６點）及２５０天線
（２６１５２點）之下，且技術上已呈漸跌離之感，單從此點看，已足見大市之弱勢確未見改善
，值得留意的是，以８日恒指報收在２０７６５點計，相距１０天線（２２３３４點）已有達
１５６５點之差距，即是說，即使大市能稍作後抽，惟可能仍暫無法上破１０天線，單從走勢上
看，整個大市不但續處尋底之中，且可能會進一步下試２００００點大關之支持。

＊各組平均線倒序排列，宜續觀望靜待低吸良機＊
　
　　順帶一提，目前各組平均移動線之排列是倒序模式，即技術上屬標準的跌市形態，一日情況
仍未見改善，整個大市仍將續處欲試底之弱態中，身處目前之困局，投資者宜續抱觀望，盡量保
留實力，靜待另一次低吸良機，至於持貨不多者就持盈保泰算了，因如在現價才沽貨似乎不太適
宜。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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