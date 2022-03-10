【兩會焦點】金風科技武鋼：全球前十的風電製造企業中國佔六位

《經濟通通訊社１０日專訊》全國政協委員、金風科技（０２２０８）
（深：００２２０２）董事長武鋼接受採訪時表示，現在從新疆、內蒙古等地，每年都向中東部
地區輸送超過１４００億千瓦時的綠色清潔電力。風力發電每發一度電所消耗的碳只相當於火電
的１％。
武鋼指，目前全球排名前１０的風電裝備製造企業中，中國佔據了６位，中國製造的大型風
力發電設備已經發往全球六大洲４０多個國家。他並表示有信心實現雙碳目標。
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