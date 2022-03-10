【新冠肺炎】全國昨增本土確診４０２宗，續創兩年新高

《經濟通通訊社１０日專訊》國家衛健委公布，３月９日，全國確診者新增確診５２８宗新

型冠狀病毒肺炎病例，境外輸入病例１２６宗，含１７宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病

例４０２宗，續創兩年新高。當中，吉林１６５宗－－吉林市１３４宗、長春市２３宗、延邊朝

鮮族自治州７宗、松原市１宗；山東６６宗－－青島市５６宗、威海市７宗、淄博市２宗、煙台

市１宗；甘肅６６宗－－蘭州新區４０宗、蘭州市１９宗、白銀市７宗；陝西２１宗－－西安市

１３宗、寶雞市７宗、漢中市１宗；天津１９宗－－西青區１４宗、津南區２宗、北辰區２宗、

武清區１宗；廣東１７宗－－深圳市１５宗、陽江市１宗、東莞市１宗；江蘇１３宗均在連雲港

市；河北１０宗－－邢台市７宗、廊坊市２宗、滄州市１宗；北京４宗－－朝陽區２宗、海淀區

２宗；遼寧４宗均在瀋陽市；上海４宗－－靜安區１宗、虹口區１宗、閔行區１宗、浦東新區１

宗；內蒙古３宗，均在呼和浩特市；浙江３宗，其中杭州市１宗、溫州市１宗、衢州市１宗；雲

南３宗，其中德宏傣族景頗族自治州２宗、保山市１宗；山西２宗均在運城市；河南２宗均在濮

陽市，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例（遼寧３宗，山東３宗，山西２宗，吉林１宗，雲

南１宗）。



＊疫情波及１９省，吉林啟用方艙醫院＊



新冠肺炎疫情持續，目前至少已涉及１９個省份，北京等四直轄市全涉疫。其中吉林、山東

、陝西等省本土染疫者激增，多省出現Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情。

吉林昨日新增本地確診病例１６５宗；全省新增本地無症狀感染者１７９宗。以上感染者均

已轉運至定點醫療機構隔離治療，對以上人員的密切接觸者、次密切接觸者均已開展追踪排查，

並落實管控措施，對其生活和工作場所進行了終末消毒。同時設立了三個方艙醫院，其中，黨校

方艙醫院，設置床位２６４張，今天投入使用；昌邑區方艙醫院，設置床位５７２張，１１日可

投入使用；高新區方艙醫院，設置床位３５０張，１２日可投用。

吉林市官方稱，當地疫情處於快速上升期，已出現社區傳播。長春市官方稱，目前長春市已

出現了個別學校的學生感染的情況，長春市的疫情整體仍處在上升階段，預計短時間內病例數仍

將增加。

另外，深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在３月６日又檢測２１名跨境貨車司機核酸檢測陽性

。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、文錦渡、蓮塘、沙頭角口岸出入境。

（ｃａ）

