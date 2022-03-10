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即市新聞

10/03/2022 08:58

《輪證高清－孫明哲》貼價騰訊購能達低面值、低波幅風險效果

　　《輪證高清》環球市場受烏克蘭局勢牽動，恒指周一（７日）跌穿２０年３月的低位，騰訊
（００７００）亦見３７０元的接近２年低位。窩輪市場上，資金積極流入騰訊認購證，現階段
投資者選擇認購證時要特別注意產品的行使價，因為股價下跌令市場上所有騰訊認購證都屬價外
，現時最貼價為行使價４２７元附近的產品。
　　當中有明年１月及３月到期兩款，都是約５００兌１產品，這類長年期、高換股比率產品的
時間值損耗及引伸波幅敏感度都較低，適合中長線部署。由於近日股價波動，上市期權的引伸波
幅上升，增加了波幅風險，選擇引伸波幅敏感度較低的產品較有效減低波幅回落的影響。另外，
高換股比率拉低窩輪的價格，令產品變得低面值，成為低面值、較低風險、低時間值損耗的產品
。當然，長年期會拉低產品的槓桿，所以宜選擇當中槓桿較高，就能在風險相若的情況之下，盡
量擴大潛在回報，而在上述條款中，以騰訊購１７３２７是最高槓桿，計劃中線看好部署的投資
者可以留意。
　　行使價較高的則可留意同是高換股比率騰訊購２３５４４，行使價４３６﹒８９元，今年底
到期，這個條款槓桿較上述最貼價證稍高一點，同樣可達至較低波幅風險及時間值損耗的效果。
長年期、較貼價、低面值騰訊認購證條款：
　
＊騰訊購１７３２７，行使價４２７﹒１８元，２０２３年１月９日到期，實際槓桿４﹒３倍
＊騰訊購２３５４４，行使價４３６﹒８９元，２０２２年１２月２０日到期，實際槓桿４﹒６


《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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