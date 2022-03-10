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10/03/2022 14:30

【內房困局】ＳＯＨＯ中國七折售京滬部分物業，收入全用於降負債

　　《經濟通通訊社１０日專訊》ＳＯＨＯ中國（００４１０）今日舉辦２０２２年首場租賃表
彰會暨優質房源推介會。ＳＯＨＯ中國董事長潘石屹宣布，將以七折價格銷售３﹒２萬平米京滬
兩地的部分物業，此次銷售房源的收入將全部用於降負債，不會用做股票分紅。
　　該部分房源覆蓋銀河ＳＯＨＯ、三里屯ＳＯＨＯ、ＳＯＨＯ東海廣場、ＳＯＨＯ中山廣場等
９個項目，全部坐落在北京上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類業態。（ｊｔ）

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