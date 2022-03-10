  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2022 10:29

【中概焦點】貝殼找房上季盈利４２００萬斷崖挫，全年少賺近六成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》去年遭美國沽空機構渾水（Ｍｕｄｄｙ　Ｗａｔｅｒｓ）做空
的中國房地產中介巨頭貝殼找房，於周三（９日）美股盤後公布年報。按美國會計準則，
２０２１年貝殼找房實現營收８０８億元（人民幣．下同），同比增加１４﹒６％；調整後淨盈
利２２﹒９億元，較上年同期的５７﹒２億元下滑近六成。
　　單以２０２１年第四季計，業績表現更為慘烈。期內實現營收１７８億元，同比減少
２１﹒５％；調整後淨盈利出現斷崖式下挫，僅剩４２００萬元，上年同期為淨盈利２０億元。
年報並顯示，貝殼找房第四季總交易額（ＧＴＶ）為７３２４億元，同比減少３４﹒６％。其中
存量房的總交易額３５４６億元，同比減少３９﹒４％；新房總交易額３５６８億元，亦減少
２４％。
　　主要業務來看，貝殼找房第四季存量房交易服務收入６０億元，同比減少３４﹒８％；新房
交易服務收入１１３億元，減少１２﹒２％；新興及其他業務收入５億元，下降２１﹒４％。
　　截至去年末，貝殼找房的活躍門店數量為４５３３９家，同比增４﹒４％。
　　根據之前的沽空報告，渾水質疑貝殼找房系統性欺詐，包括新房銷售的平台總交易額
（ＧＴＶ）誇大約１﹒２６倍以上，同時將其佣金收入誇大約７７至９６％。但貝殼找房否認全
部指控。貝殼找房美股周三跟隨大市收漲７﹒８％，但該股過去一年已累跌約七成。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning10/03/2022
林家亨料港股已見底　比亞迪被錯殺月內仍屬吸納良機
財經熱話09/03/2022
股市波動買金避險？温灼培：金價趨升主因非俄烏戰事（有片）
中國故事09/03/2022
《神州經脈》CPI持穩PPI八月低　滬指曾穿3200連跌六日
財經熱話09/03/2022
《盤後部署》恒指牛證重貨區前見支持 阻力先看裂口位21300
中國故事09/03/2022
【殘酷挾倉】鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交割品種釀致命漏洞
財經熱話09/03/2022
油價飆至近130美元創14年高　為何三桶油不升反跌?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金