【中概焦點】貝殼找房上季盈利４２００萬斷崖挫，全年少賺近六成

《經濟通通訊社１０日專訊》去年遭美國沽空機構渾水（Ｍｕｄｄｙ Ｗａｔｅｒｓ）做空

的中國房地產中介巨頭貝殼找房，於周三（９日）美股盤後公布年報。按美國會計準則，

２０２１年貝殼找房實現營收８０８億元（人民幣．下同），同比增加１４﹒６％；調整後淨盈

利２２﹒９億元，較上年同期的５７﹒２億元下滑近六成。

單以２０２１年第四季計，業績表現更為慘烈。期內實現營收１７８億元，同比減少

２１﹒５％；調整後淨盈利出現斷崖式下挫，僅剩４２００萬元，上年同期為淨盈利２０億元。

年報並顯示，貝殼找房第四季總交易額（ＧＴＶ）為７３２４億元，同比減少３４﹒６％。其中

存量房的總交易額３５４６億元，同比減少３９﹒４％；新房總交易額３５６８億元，亦減少

２４％。

主要業務來看，貝殼找房第四季存量房交易服務收入６０億元，同比減少３４﹒８％；新房

交易服務收入１１３億元，減少１２﹒２％；新興及其他業務收入５億元，下降２１﹒４％。

截至去年末，貝殼找房的活躍門店數量為４５３３９家，同比增４﹒４％。

根據之前的沽空報告，渾水質疑貝殼找房系統性欺詐，包括新房銷售的平台總交易額

（ＧＴＶ）誇大約１﹒２６倍以上，同時將其佣金收入誇大約７７至９６％。但貝殼找房否認全

部指控。貝殼找房美股周三跟隨大市收漲７﹒８％，但該股過去一年已累跌約七成。（ｗｌ）

