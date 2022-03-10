【內房困局】平安銀行：正推動華夏幸福、寶能相關產品的債務處置

《經濟通通訊社１０日專訊》平安銀行（深：０００００１）公布２０２１年全年業績後，

副行長郭世邦在今日舉行的發布會上表示，該行房地產風險總體可控，不良率僅為０﹒２２％。

針對公司對華夏幸福（滬：６００３４０）的風險敞口，郭世邦指出，華夏幸福目前已經出台了

債務承銷方案，相當部分的投資人選擇了按照重組方案推進，後續平安銀行還將協助產品管理人

做好與債務人、債委會的溝通，持續推動方案實施，追蹤現金流回流進展，督促產品管理人在收

到債務人支付的現金後，及時對投資者進行分配。



＊平安銀行房地產出險業務以寶能為主＊



此外，平安銀行代銷的寶能集團信託產品近期暴雷，郭世邦表示，目前各產品管理人已採取

了司法措施，產品管理人同步在推進資產轉讓。郭世邦透露，平安銀行房地產出險業務主要是以

寶能為主，目前與寶能已達成司法和解，法院也出具了調解書。其中金額最大的為５４億元（人

民幣．下同）的寶能城項目馬上可進入司法拍賣執行環節，這意味著已完工的住房馬上可以上市

銷售。根據最新的還款計劃和處置方案，如果銷售順利的話，２０２２年預計將形成一個大額的

壓降。

平安銀行披露年報顯示，公司２０２１年實現營業收入１６９３﹒８億元，同比增長

１０﹒３％；實現歸屬於本行股東的淨利潤３６３﹒３６億元，同比增長２５﹒６％。２０２１

年末，該行對公房地產貸款餘額２８８９﹒２億元，較上年末增加１６９﹒６億元，佔發放貸款

和墊款本金總額的９﹒４％，較上年末下降０﹒８個百分點。（ｗｌ）

