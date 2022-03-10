【債務風險】平安銀行：持有的中天金融大部分風險資產已核銷

《經濟通通訊社１０日專訊》中天金融（深：０００５４０）今年１月中旬披露，全資子公

司貴陽金控於２０１６年９月向平安銀行（深：０００００１）惠州分行申請融資３０億元（人

民幣．下同），截止披露日該筆融資餘額為１７億元；貴陽金控還曾於２０１６年９月向江海證

券申請融資５０億元，平安銀行惠州分行於２０２１年１１月承接了該筆債權。也就是說，平安

銀行合計持有面向中天金融高達６７億元的風險資產。在今天的業績發布會上，平安銀行副行長

郭世邦稱，該行持有的中天金融大部分風險資產已經核銷，同時進行９０％的風險計提撥備。

他並指出，當前中天金融打算出售一些股權等資產進行積極自救，目前該行已經收到１３億

元還款；雙方已明確下一步還款計劃和還款來源。

去年年底，平安銀行曾對中天金融發函，表示未經平安銀行書面許可，中天金融不得進行任

何集團內資產的處置。郭士邦稱，發函後該行與中天金融進行了積極溝通，最終達成一致方案並

取得較好效果；目前其已經完成多項股權質押及土地、房地產抵押徵信措施。

中天金融原名「中天城投」，總部位於貴州，主營業務為房地產開發與經營。該公司與已然

倒塌的「明天系」存在頗多交集，並因２０１７年欲斥資逾３００億元接盤明天系控制的華夏人

壽股份而備受市場關注。（ｗｌ）

