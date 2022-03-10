【殘酷挾倉】青山控股稱有充足現貨交割，官媒讚ＬＭＥ制止大鰐

《經濟通通訊社１０日專訊》倫鎳價格暴漲，據報全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股持有

的３０萬噸期鎳短倉，遭海外大鰐逼空夾倉，恐引爆歷史性暴蝕，不過由港交所（００３８８）

控股的倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）及時制止了挾倉行為，但仍青山控股仍須追加大量保證金，還

要面對期貨交割時無貨可交要追加現金展期的局面。不過據內媒引述青山控股報道指，公司將用

旗下高冰鎳置換國內金屬鎳板，已通過多種渠道調配到充足現貨進行交割。

如果青山控股真的能拿出足夠的鎳板交割，尷尬的就是對手，因為以目前的鎳價計算，如果

青山控股能如期正常對外資全數交割現貨，每手（６噸）可以大賺至少２萬美元，而且對方接下

的現貨需要長時間才可消化，讓外資「吃不了兜著走」。

俄總統新聞秘書表示該國有興趣盡快與烏克蘭舉行新一輪談判，鎳價從癲位走低，上海期貨

交易所昨晚暫停鎳期貨部分合約的夜市交易，涉及７個合約，部分滬鎳合約今早跌停。



＊ＬＭＥ惹偏幫爭議，官媒讚維護國際金融秩序＊



至於對於由港交所控股的ＬＭＥ果斷「拔網線」，外界亦出現爭議聲音，有人批評ＬＭＥ將

此前交易作廢的同時還要更改交易規則，行為荒謬，甚至有人揶揄港交所「養病十年，用在今朝

」，不過內媒引述意見指，交易者利用持倉優勢及信息優勢進行惡意逼空屬於非法交易，若

ＬＭＥ放任挾倉行為不加以制止，會直接影響ＬＭＥ「百年交易所」的口碑信譽，還將還將擾亂

國際金融秩序，為當前全球經濟復甦及全球供應鏈穩定帶來更多不確定性。（ｅｙ）

