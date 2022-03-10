【殘酷挾倉】嘉能可否認狙擊青山控股：或有其他交易商找人孭鑊

《經濟通通訊社１０日專訊》倫鎳價格暴漲，據報全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股持有

的３０萬噸期鎳短倉，遭海外大鰐逼空夾倉，差點引爆歷史性暴蝕。有傳青山控股的對手是總部

位於瑞士的全球礦業巨頭嘉能可，不過有內媒引述嘉能可總部人員指，他不知道這些說法是從何

而來，嘉能可沒有參與近期鎳價飆升的挾倉操作，他強調青山控股是嘉能可長期的合作夥伴，不

是事件的幕後黑手，可能是其他交易商因蒙受損失而要找人背鍋。（ｅｙ）

