《經濟通通訊社１０日專訊》倫鎳價格暴漲，據報全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股持有
的３０萬噸期鎳短倉，遭海外大鰐逼空夾倉，差點引爆歷史性暴蝕。有傳青山控股的對手是總部
位於瑞士的全球礦業巨頭嘉能可，不過有內媒引述嘉能可總部人員指，他不知道這些說法是從何
而來，嘉能可沒有參與近期鎳價飆升的挾倉操作，他強調青山控股是嘉能可長期的合作夥伴，不
是事件的幕後黑手，可能是其他交易商因蒙受損失而要找人背鍋。（ｅｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
10/03/2022 18:08
【殘酷挾倉】嘉能可否認狙擊青山控股：或有其他交易商找人孭鑊
《經濟通通訊社１０日專訊》倫鎳價格暴漲，據報全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山控股持有
的３０萬噸期鎳短倉，遭海外大鰐逼空夾倉，差點引爆歷史性暴蝕。有傳青山控股的對手是總部
位於瑞士的全球礦業巨頭嘉能可，不過有內媒引述嘉能可總部人員指，他不知道這些說法是從何
而來，嘉能可沒有參與近期鎳價飆升的挾倉操作，他強調青山控股是嘉能可長期的合作夥伴，不
是事件的幕後黑手，可能是其他交易商因蒙受損失而要找人背鍋。（ｅｙ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事10/03/2022
《神州經脈》人行祭新工具形同放水 滬指止六連跌惟三千三不穩
|財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化 蔚小理齊聚港股 新能源車股急彈
|香港要聞10/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施 讓市民安心渡過隔離期
|專訪10/03/2022
【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早 惟中線可吸納低估值派息股（有片）
|FOCUS10/03/2022
【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股 惟新周期或王者另屬
|財經熱話10/03/2022
油價急插人幣強勢 國泰業績勝預期 航空股全線高飛
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰