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即市新聞

10/03/2022 16:28

【殘酷挾倉】上期所夜盤恢復部分鎳交易，調整漲跌停、保證金比例

　　《經濟通通訊社１０日專訊》滬鎳本周經歷連續三日漲停板，累計漲幅達４３％，上海期貨
交易所９日傍晚火速出擊，暫停今天鎳期貨部分合約交易一天。該所最新公布，自２０２２年３
月１１日，即今晚夜盤交易起，鎳期貨ＮＩ２２０４、ＮＩ２２０５、ＮＩ２２０６、
ＮＩ２２０７、ＮＩ２２０９、ＮＩ２２１２、ＮＩ２３０１合約繼續交易。
　　交易重啟後，鎳期貨ＮＩ２２０４、ＮＩ２２０５、ＮＩ２２０６、ＮＩ２２０７、
ＮＩ２２０９、ＮＩ２２１２、ＮＩ２３０１合約的漲跌停板幅度為１７％。自２０２２年３月
１０日收盤結算時起，鎳期貨ＮＩ２２０４、ＮＩ２２０５、ＮＩ２２０６、ＮＩ２２０７、
ＮＩ２２０９、ＮＩ２２１２、ＮＩ２３０１合約的交易保證金比例為１９％。
　　與此同時，自２０２２年３月１１日（周五）收盤結算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅
度調整如下：鎳期貨ＮＩ２２０３合約的交易保證金比例為２０％，漲跌停板幅度調整為１７％
；鎳期貨ＮＩ２２０８、ＮＩ２２１０、ＮＩ２２１１、ＮＩ２３０２合約以及新上市合約的交
易保證金比例調整為１９％，漲跌停板幅度調整為１７％。（ｗｌ）

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