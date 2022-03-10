【內房困局】傳「２０融創０１」持有人已同意增加明年回售選擇權

《經濟通通訊社１０日專訊》融創中國（０１９１８）於２０２０年４月１日完成發行境內

債「２０融創０１」，票面利率４﹒７８％，債券期限４年，附第２年末發行人調整票面利率選

擇權及投資者回售選擇權（即今年４月１日可回售）。該公司早前表示，擬調整本期債券票面利

率選擇權、投資者回售選擇權等相關條款，並定於３月８日至３月９日召開融創房地產公司債券

２０２２年第一次債券持有人會議。據《路透》引述知情人士報道，持有人已經同意這筆債務增

加一個２０２３年回售選擇權的議案，該期債將由２＋２年改為２＋１＋１年。

市場人士認為，增加明年的選擇權將為該期債償付提供更大的靈活性，從而在一定程度上緩

和公司短期的償債壓力。

上海票據交易所上周公布的數據顯示，半年內出現三次以上付款逾期的票據承兌人數量，在

今年２月「突飛猛進」，由１月末的５６２家倍增至１１４８家，世茂集團（００８１３）、融

創中國相關多家公司在列。據外電早前報道，融創最近在與包括中國信達（０１３５９）在內的

四大ＡＭＣ（資產管理公司）機構進行合作洽談，出售資產回籠的資金將多少減輕公司目前債務

壓力。

融創中國今日收漲２﹒３％，報５﹒８４港元。（ｗｌ）

