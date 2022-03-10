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10/03/2022 13:27

【ＦＯＣＵＳ】蔚來掛牌沖喜車股，惟新周期或王者另屬

　　【ＦＯＣＵＳ】新能源汽車國內零售滲透率突破兩成之際，蔚來（０９８６６）周四（１０
日）以介紹形式登陸港股，刺激「蔚小理」抱團齊升。但年初至今計，油價飛升和購買偏好帶動
的訂單大排長龍，卻未改從老牌特斯拉、福特、通用，到新秀蔚來、小鵬、理想、Ｒｉｖｉａｎ
、Ｌｕｃｉｄ，股價泥沙俱下。
　　何解？一言以蔽之，即是競爭賽道愈擁擠、銷量趨勢愈確定，留給未來的市值想像空間就愈
受限。想發掘下一個特斯拉、ＡＴＭ、股價一年翻十倍的蔚來？一份北京大學國際戰略研究院的
簡報以及一位政協委員的提案，或有啟示。

＊股價泥沙俱下，因想像空間縮？＊

　　高端電動車企蔚來掛牌，帶動新能源小夥伴小鵬（０９８６８）、理想（０２０１５）、比
亞迪（０１２１１）半日分別衝高８﹒２％、９﹒８％、５﹒４％；但沖喜歸沖喜，上述３間車
企年初至今跌幅仍累計達４０％、１２％、２５％，蔚來在美股價年初至今亦累挫３６％。
　　國際油價飆升令更多人轉向電動或混合動力車，內地２月新能源車國內零售滲透率升至
２１﹒８％
，然而供應鏈阻滯和創紀錄的低庫存水平，令不少訂單需等候至少數周，例如特斯拉Ｍｏｄｅｌ
　３在華預計交付期最新延長４周至１６－２０周，在澳洲的交付期更長達５個月起步。
　　福特、本田近日就雙雙宣布提升電動車產量的計劃，特斯拉位於德國柏林的超級工廠亦最新
獲批可投產，但看看年初至今股價，特斯拉相對溫和（跌近１９％），獲大鱷索羅斯青睞的
Ｒｉｖｉａｎ最慘淡（跌近５８％），老牌如通用、福特、豐田同不能倖免，分別跌３１％、
２５％、１１％。

＊中美三大代表性競爭領域值留意＊

　　何解？看看繼華為、小米、蘋果、百度等相繼進軍電動車後，阿里巴巴支持的ＩＭ　
Ｍｏｔｏｒｓ較早時宣布，首款智能電動汽車預計本月２９日上市；Ｓｏｎｙ亦宣布攜手本田合
攻電動車。另按Ｓ＆Ｐ　
Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｔｓ　Ａｎａｌｙｔｉｃｓ預測，全球輕型電動車銷量到２０３０年料
達２６８０萬輛－－當幾乎所有巨頭都落場下注，而未來產銷愈顯趨勢確定，未來的市值想像空
間將愈受限；換言之，恐回歸舊產業的估值方法。
　　那麼未來高增長的初創賽道在哪裡？看看北京大學國際戰略研究院的名為「技術領域的中美
戰略競爭：分析與展望」簡報，提及三大代表性競爭領域為信息技術、人工智能、航空航天，具
體而言包括集成電路、工業軟件、生物合成╱藥物研發的機器學習、航空發動機、太空安全等。
　
　另一值得關注的是全國兩會期間唯一來自創投領域的全國政協委員、紅杉中國創始人沈南鵬的
提案，涉及綠色低碳技術、農業微生物應用、藥物創新、腦科學、製造業「數智化」轉型等。
　　相比電動車，什麼行業更可能領銜人類下一個新技術周期？車股們的股價，或許早已發出無
奈嘆息。

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