【兩會焦點】國防部：國防費適度穩定增長是人心所向、大勢所趨

《經濟通通訊社１０日專訊》中國今年的國防支出比２０２１年增長７﹒１％。這是時隔兩

年後中國國防經費增速重回「７％時代」。中國國防部新聞發言人吳謙指出，中國增加國防費，

既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要；中國國防費保持適度穩定增長，是「

人心所向、大勢所趨」。他並強調，對於「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕

不姑息，露頭就打。

吳謙並稱，中國政府根據國防需求和國民經濟發展水平，合理確定國防支出規模。近年來，

中國總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。

他表示，與美國等軍事大國相比，中國國防費仍處於較低水平。中國的國防支出不論是佔國

內生產總值（ＧＤＰ）的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費

等都是比較低的。中國增加國防費，既是應對複雜安全挑戰的需要，也是履行大國責任的需要。

歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是捍衛國家利益和維護世界和平的堅定力量。



＊吳謙：對台獨分裂行徑絕不姑息露頭就打＊



對於台灣問題，吳謙表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美日在台灣問題上

鬧得越歡，中方維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬。必須指出，對於「台獨」分裂行

徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。（ｃａ）

