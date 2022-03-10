《法證攻防－林恩》恒指三月以來已跌超過２０００點

《法證攻防》俄烏局勢緊張，雙方經歷３輪談判，但未見轉機。ＶＩＸ恐慌指數２０２１年

平均水平約為２０，周一（７日）ＶＩＸ指數突破３６。資源價格波動，紐約期油價格周一挑戰

每桶１３０美元關口，周二（８日）周三（９日）小幅回落，但仍高企每桶１１５美元水平之上

。黃金價格三月以來由近１９００美元水平，飆升超過８％，突破２０００美元關口。市場密切

關注３月１７日舉行的美聯儲議息會議。

港股受本地疫情和外圍氣氛多重影響，恒指２月累計跌幅為１０８９點，而３月以來７個交

易日，恒指累計跌幅已經高達２０８５點。恒指周一裂口低開，最多跌４﹒９３％失守

２１０００點關口。周三恒指表現反覆，早段升１９２點至２０９５７點。隨後倒跌，最多曾跌

６６３點至２０１０２點，暫守兩萬點關口。恒指周三收市跌１３８點，報２０６２７﹒７１點

，大市成交金額報１８５３億元。



《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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