《陸言堂－陳永陸》俄烏問題非最影響港股因素，市場仍憂慮港疫情

《陸言堂》港股今日（１０日）終於出現反彈，不過對比外圍市場，港股的反彈動力十分疲

弱，甚至出現高開低收的情況，所以港股是否已見底，仍然有待觀察。



當然，昨日港股有一個較為理想的情況，就是在幾乎跌穿２００００點的水平時，跌幅在收

市前顯著收窄，而主因是Ａ股在急跌後在收市前突然出現Ｖ型反彈，這令２００００點近在咫尺

的恒指起死回生。



至於Ａ股原材股昨日（９日）一度顯著下跌的原因，主要是由於鎳礦巨頭青山遭逼倉傳聞持

續發酵，令多隻Ａ股再急跌，拖累泛資源板塊急跌，不過，昨日Ａ股港股出現Ｖ型反彈，這亦似

乎表明「維穩」力量希望中港股市可以在現水平企穩，故此如果中央真的有決心希望港股可以在

此水平企穩，那麼港股後市的確不應看得太淡。



而且，投資者相信俄烏之戰只會影響歐洲市場，同時資金亦覺得亞洲市場可能會因而受惠，

因為上周大部分的亞洲區股市，都有不太受烏克蘭事件所影響，而港股是當中表現最差的市場，

這其實反映出俄烏問題不是最影響港股的因素，反而是市場仍然憂慮香港的疫情，以及抗疫措施

會否令香港經濟陷入半停頓狀態，這才是資金卻步的原因。



故此，其他亞洲區內市場可能正「受惠」俄烏之戰引發資金流出歐洲之因素，又或者整個金

融市場其實正在淡化俄烏之戰帶來的影響，中港股市不要再落後於其他市場，除了「維穩」力量

幫助外，香港亦要好好解決疫情問題帶來的影響才可。



個別股份可以留意剛公布業績的艾德韋宣（０９９１９），受惠內地經濟持續穩健復甦，並

得益於消費升級、公司客戶的中高端時尚品牌銷售大幅上升；廣告投放規模及費用上升；對品牌

宣傳數據互動之效果顯著需求上升，以及體驗營銷及數字營銷業務均大幅增長等因素，全年收入

超過９﹒０４億元（人民幣．下同），按年增加約９７﹒４％；淨收益約１﹒０３億元，大幅增

加約３﹒７倍。



艾德韋宣年內與願景娛樂成立合營公司，並共同拓展品牌在抖音市場的電商業務，孵化抖音

電商明星，引入更多知名藝人及名人直播帶貨，建立抖音明星電商矩陣。事實上，與願景娛樂成

立的合營公司經過短短五個月的經營，已在抖音電商直播業務初見成效，在僅有張儷及陳彥妃兩

位明星直播電商帶貨情況下，全年實現ＧＭＶ達到４﹒７４億元，而去年１２月更加入三位明星

紅人（包括著名港星關之琳及內地９５後明星林小宅）進入直播業務。



市場預計２０２３年直播電商規模將超過４﹒９萬億元，因此艾德韋宣將進一步提升自己在

電商運營方面的能力，並希望把線下與在線的消費者數據打通，不斷完善並積累中高端品牌消費

者的消費行為及偏好數據，幫助品牌進行運營決策，並增加集團對於品牌的戰略價值和依賴，最

終通過提高品牌電商銷售額並通過分成方式增厚集團利潤。



另外，艾德韋宣年初公布，以戰略投資方式入股北京為快科技集團，並與為快集團旗下為快

科技（ＶｅｅＲ）達成戰略合作協議，成立合資公司，核心業務為推動虛擬實體（ＶＲ）營銷業

務模式，結合ＶＲ科技，並應用於體驗營銷、數字營銷及ＩＰ拓展業務等方面，逐步實現實時全

數據回饋、多維度分析，以至高品質的內容開發，助客戶把握元宇宙市場營銷需求，打造泛時尚

產業內首間元宇宙營銷業務公司。



由於現時艾德韋宣的預期市盈率不足８倍，同時股息率亦達７％，估值十分吸引，現價絕對

值得收集。《獨立股評人 陳永陸》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

