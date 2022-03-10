【企業盈喜】萬科海外（１０３６）料去年純利４億元，同比升１倍

《經濟通通訊社１０日專訊》萬科海外（０１０３６）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利約４億元，同比升約１倍。
該集團指，預期盈利增加主因一項位於英國倫敦Ｒｙｄｅｒ Ｃｏｕｒｔ的投資物業公允價
值增加，以及應佔一間聯營公司盈利增加，因向租戶終止租賃一項由聯營公司持有的美國加州投
資物業而收取一次性終止費用。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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