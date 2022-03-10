【企業盈喜】溫嶺工量刃具（０１３７９）料去年純利增加

《經濟通通訊社１０日專訊》溫嶺工量刃具（０１３７９）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利較２０２０年度純利約２８１０萬元（人民幣．下同），大幅增加範圍為約

１５００萬至２０００萬元。

該集團指，純利預期增加主因於２０２０年下半年與租戶重續租賃協議後，租金調高而令收

益增加及去年度投資物業估值收益增加。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

