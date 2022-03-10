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10/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》昨日（９日）恒指高開５４點，報２０８２０點。最高升
１９１點報２０９５７點，最低跌６６３點報２０１０２點。恒指收報２０６２７點，跌１３８
點或０﹒６７％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２０﹒６億元人民幣，減少３１﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、李寧（０２３３１）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的
依次是建設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交１８５２﹒９３億元增加８﹒５％。其中港股通成交４０９﹒１億元，佔總成交
２２﹒１％。

＊建行子公司未能按時追加鎳保證金＊

　　據《彭博》引述消息報道，受俄烏局勢影響，鎳價一度暴漲創出歷史新高，建設銀行
（００９３９）一家子公司ＣＣＢＩ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ，周一未能按時向倫敦金
屬交易所（ＬＭＥ）追加數億美元的保證金，獲交易所給予延期，意味這家子公司未有正式違約

　　報道指，未按時追加保證金，並不一定意味著母公司存在任何問題。可能是因為子公司的某
位金屬行業客戶，未能向其支付保證金，導致公司在亞洲交易日結束後，未能安排支付大額的追
加保證金。建銀國際暫未回覆《彭博》的查詢，ＬＭＥ的發言人不予置評。
　　美團升２﹒０６％報１４８﹒５元，北水淨買入９﹒２億元；李寧跌９﹒３６％報６１﹒５
元，北水淨買入６﹒３億元；小米集團升２﹒７８％報１３﹒３元，北水淨買入４﹒６億元。
　　建設銀行跌１﹒４３％報５﹒５２元，北水淨賣出４億元；藥明生物跌６﹒９８％報５２元
，北水淨賣出３﹒７億元；舜宇光學科技跌２﹒１％報１４４﹒８元，北水淨賣出２﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　９﹒１８
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　６﹒３２
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　４﹒５７
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　　２﹒２５
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　１﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－４﹒０４
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－３﹒６６
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－２﹒３６
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－１﹒８８
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　－０﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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