【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

《經濟通通訊社１０日專訊》昨日（９日）恒指高開５４點，報２０８２０點。最高升

１９１點報２０９５７點，最低跌６６３點報２０１０２點。恒指收報２０６２７點，跌１３８

點或０﹒６７％。

按額度計算，北水全日淨買入２０﹒６億元人民幣，減少３１﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、李寧（０２３３１）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的

依次是建設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１８５２﹒９３億元增加８﹒５％。其中港股通成交４０９﹒１億元，佔總成交

２２﹒１％。



＊建行子公司未能按時追加鎳保證金＊



據《彭博》引述消息報道，受俄烏局勢影響，鎳價一度暴漲創出歷史新高，建設銀行

（００９３９）一家子公司ＣＣＢＩ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ，周一未能按時向倫敦金

屬交易所（ＬＭＥ）追加數億美元的保證金，獲交易所給予延期，意味這家子公司未有正式違約

。

報道指，未按時追加保證金，並不一定意味著母公司存在任何問題。可能是因為子公司的某

位金屬行業客戶，未能向其支付保證金，導致公司在亞洲交易日結束後，未能安排支付大額的追

加保證金。建銀國際暫未回覆《彭博》的查詢，ＬＭＥ的發言人不予置評。

美團升２﹒０６％報１４８﹒５元，北水淨買入９﹒２億元；李寧跌９﹒３６％報６１﹒５

元，北水淨買入６﹒３億元；小米集團升２﹒７８％報１３﹒３元，北水淨買入４﹒６億元。

建設銀行跌１﹒４３％報５﹒５２元，北水淨賣出４億元；藥明生物跌６﹒９８％報５２元

，北水淨賣出３﹒７億元；舜宇光學科技跌２﹒１％報１４４﹒８元，北水淨賣出２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ９﹒１８

李寧 （０２３３１） ６﹒３２

小米集團 （０１８１０） ４﹒５７

安踏體育 （０２０２０） ２﹒２５

騰訊控股 （００７００） １﹒７７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －４﹒０４

藥明生物 （０２２６９） －３﹒６６

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒３６

香港交易所 （００３８８） －１﹒８８

華潤啤酒 （００２９１） －０﹒４５

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