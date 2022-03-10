《日入而息》港鐵去年扭虧賺９６億，京東上季經調整盈利升４９％

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港鐵（０００６６）去年虧轉盈賺９５﹒５億元，派末期息１﹒０２元；港鐵去年基本業務利潤

升１﹒５倍，香港客運業務虧損４３億元；港鐵（０００６６）金澤培稱整體車費收入續受壓，

東鐵線過海段通車目標最快為６月；擬投資千億建造新鐵路等，未來３年資本性開支逾５００億

太古全年虧轉盈賺３４億元，太古Ａ（０００１９）派息１﹒６元，太古Ｂ（０００８７）息３

２仙；太古去年基本溢利５３億元，航空部門虧損收窄至５５億元；太古投放９億元人幣興建內

地可口可樂新廠房，不會出售國泰股份

太古地產（０１９７２）全年賺７１﹒２１億升７４％，派息６４仙；太古地產去年基本溢利少

２５％，香港零售物業租金近２３億；太古地產（０１９７２）未來１０年投放１０００億元於

核心市場業務

京東集團去年盈轉虧蝕３５﹒６億人幣，經調整淨利潤１７２億人幣；京東集團去年第四季經調

整淨利潤升４９％至３５﹒６５億人幣

京東物流（０２６１８）去年經調整虧損１２﹒２６億元人民幣，不派息

林鄭冀在疫情平穩向下時，進行全民強制檢測；昨日啟用緊急警示合適，市民不同反應可以理解

；當疫情受控及完成全民檢測後，計劃重新通關；及早將感染者隔離有助減低病毒傳播

本港新增２４３９０宗確診，快測呈報７０１２宗

華外交部談俄烏外長會議：為和平解決危機作積極努力

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指高收２６２點報２０８９０，科指升４２點報４４３６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升１﹒２％止六連跌，金融股轉弱三千三復失

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元反彈不會持久，１﹒１１２０有阻力

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

太古全年虧轉盈賺３４億元，太古Ａ（０００１９）派息１﹒６元，太古Ｂ（０００８７）息３

２仙；太古去年基本溢利５３億元，航空部門虧損收窄至５５億元

太古地產（０１９７２）全年賺７１﹒２１億升７４％，派息６４仙；太古地產去年基本溢利少

２５％，香港零售物業租金近２３億

港鐵（０００６６）去年虧轉盈賺９５﹒５億元，派末期息１﹒０２元；港鐵去年基本業務利潤

升１﹒５倍，香港客運業務虧損４３億元

佐丹奴（００７０９）去年虧轉盈賺１﹒９億，派末期息增至１０仙

越地（００１２３）去年少賺１６％，末期息０﹒３２８元

鷹普精密（０１２８６）去年度虧轉盈３﹒８３億元，派息７﹒２仙

惠理（００８０６）去年度盈利４﹒５８億元跌６６﹒８％，末期息８仙

京東物流（０２６１８）去年經調整虧損１２﹒２６億元人民幣，不派息

ＴＯＭ集團（０２３８３）去年虧損收窄至１﹒１４億元，不派息

中銀航空租賃（０２５８８）年度盈利升一成，派息１７﹒３３美仙

泓富產業信託（００８０８）去年可分派收入跌２％，全年分派１７﹒６３仙

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米（０１８１０）聯合創始人王川退出小米消費金融公司董事

傳首家ＳＰＡＣ Ａｑｕｉｌａ首日配售已獲足額覆蓋

東曜藥業（０１８７５）治卵巢癌藥新增５項適應症獲藥監局核准；東曜藥業與兆科眼科簽訂補

充協議書

中生製藥（０１１７７）類風濕關節炎藥及糖尿藥獲國家藥監局頒藥品註冊證書

佐丹奴（００７０９）２月本港生意慘淡，營業額不足以繳付租金

新意網以近４﹒２８億元奪赤柱舂坎角對外電訊站用地

白德利稱太古地產（０１９７２）擬於未來十年投資逾１０００億進行發展項目

港鐵（０００６６）金澤培稱整體車費收入續受壓，東鐵線過海段通車目標最快為６月；擬投資

千億建造新鐵路等，未來３年資本性開支逾５００億

太古Ａ（０００１９）、太古Ｂ（０００８７）投放９億元人幣興建內地可口可樂新廠房，不會

出售國泰股份

太古地產（０１９７２）未來１０年投放１０００億元於核心市場業務

晨訊（０２０００）上月主營收入按月挫５４﹒２％，按年跌８﹒８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

越秀地產（００１２３）２月實現合同銷售２８﹒２４億元人民幣，跌３９％

新天綠能（００９５６）２月發電１３５﹒３萬兆瓦時，按年增３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

龍光（０３３８０）傳支付一筆到期美元債息，付息額近１０００萬美元

ＳＯＨＯ中國（００４１０）七折售京滬部分物業，收入全用於降負債

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

機構料２月人幣新增貸、新增社融環比大幅回落逾六成

人行續百億７天逆回購利率持平，累計收水３３００億

Ｑ房網節節敗退，敗走香港後再停上海業務

官媒討論取消公攤面積，政協委員提建議

平安銀行表示持有的中天金融大部分風險資產已核銷

深圳發改委要求有關企業報送外債發行情況

平安銀行表示正推動華夏幸福、寶能相關產品的債務處置

泰禾回應破產傳聞：與事實嚴重不符，運營有條不紊

中核集團成功發行３０億元人民幣碳中和綠色公司債券

中國外交部祝賀尹錫悅當選總統，稱南韓是重要夥伴

傳「２０融創０１」持有人已同意增加明年回售選擇權

上期所夜盤恢復部分鎳交易，調整漲跌停、保證金比例

傳中國禁止內地投行在港發起ＳＰＡＣ交易，但內銀未被禁止

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收漲２﹒５％，蘋果春季新品芯片由台積電包辦

台積電回應４月將加薪８％傳聞：目前無公開數字

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港大學生會聯院會對清除太古橋悼念六四標語感遺憾

林鄭擬就禁追租提案諮詢行會，帶動本地地產股造好

深股通額度全日流出１﹒４億元，外資連續四日流出；滬股通額度全日用６億元，陸股通流出３

４億元

經絡表示２月新批出按揭保險計劃貸款宗數按月減２８％

羅兵咸永道表示亞太地區ＥＴＦ市場落後，需加速增長

利嘉閣推出內部虛擬貨幣平台，料未來累計投放總額１０００萬元

司法機構籲慎防偽冒終審法院首席法官發出的電郵

去年大部分服務行業收益增加，惟最新疫情將帶來壓力

第四季主要服務業收益大多上升，惟地產業跌１７％

戴德梁行料首季住宅成交按年下挫４９％，樓價跌５％

環聯表示上季香港消費者信貸市場繼續向疫情前水平增長

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＬＭＥ表示暫停並取消部分鎳交易是正確決定

切爾諾貝利核電站電力被切斷

據報小米華為等對俄手機出貨量削減至少一半

烏克蘭指俄軍空襲兒童醫院，澤連斯基再要求劃禁飛區

麥當勞暫停俄羅斯業務，每月損失５０００萬美元

俄國防部指控美國，曾在烏克蘭進行蝙蝠冠狀病毒實驗

施羅德投資表示股市已反映對經濟憂慮，假以時日將大升

景順表示全球經濟增長受限，可增持能源農業金屬等商品

華外交部談俄烏外長會議：為和平解決危機作積極努力

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《兩會焦點》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全國政協閉幕會舉行，習近平等出席

國防部表示國防費適度穩定增長是人心所向、大勢所趨

金風科技武鋼表示全球前十的風電製造企業中國佔六位

金鵬輝稱人行構建新轉型金融體系，促煤炭等低碳轉型

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增２４３９０宗確診，快測呈報７０１２宗

公院１８０名患者離世，４８歲健康男敗血病後死亡

防護中心表示核酸檢測陽性者今起以電子方式收隔離令

歐家榮稱打齊兩針與未打齊針死亡率相差２４倍；疫情高峰見頂開始回落，籲市民不要鬆懈

東華三院馮堯敬醫院明起轉為定點醫院，治療新冠病人

林鄭冀在疫情平穩向下時，進行全民強制檢測；昨日啟用緊急警示合適，市民不同反應可以理解

；當疫情受控及完成全民檢測後，計劃重新通關；及早將感染者隔離有助減低病毒傳播

梁萬年稱已遏制疫情快升勢頭，回落後全民檢測才有效

全國昨增本土確診４０２宗，續創兩年新高

許漢忠稱抗疫成功後，大灣區航空一定有動作

鄧炳強稱隔離令具法律效令，市民沒權選擇入住與否

醫管局表示伊院已轉移四分一病人，２０人由私院接收；醫管局感謝新世界撥出部分酒店房間予

前線醫護入住

陳肇始稱確診數字持續高企，發出緊急警示有逼切性

青衣及新田隔離設施已交付，月內２萬床位投入服務

食環署文書助理確診，機場食物檢驗辦事處下午關閉

薛永恒視察設於廉署的抗疫物資包分發中心

勞福局表示政府目標是院舍員工盡可能加入閉環

恒隆即日起調整旗下部分商場營業時間

新世界撥出凱悅酒店近百個房間予前線醫護免費入住

置地向零售租戶提供租金寬減，注資１５００萬助抗疫

信和及黃廷方慈善基金捐贈２萬套血氧儀支援長幼抗疫

復星基金會第二批逾５０萬件抗疫物資陸續抵港

中電（００００２）趕工為１１個社區隔離治療設施全速供電

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

