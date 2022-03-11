《日出而作》俄烏談判未就停火達成共識，歐美股市復挫

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３３１７４﹒０７ 跌 １１２﹒１８ ０﹒３４

標普５００ ４２５９﹒５２ 跌 １８﹒３６ ０﹒４３

納斯達克 １３１２９﹒９６ 跌 １２５﹒５８ ０﹒９５

倫敦富時１００ ７０９９﹒０９ 跌 ９１﹒６３ １﹒２７

法蘭克福ＤＡＸ １３４４２﹒１０ 跌 ４０５﹒８３ ２﹒９３

巴黎ＣＡＣ ４０ ６２０７﹒２０ 跌 １８０﹒６３ ２﹒８３

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１６﹒１９，歐元兌美元

１﹒１００３



《公司業績》

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龍資源（０１７１２）去年純利跌９７％，不派息

盛業（０６０６９）８０２０萬人幣售應收帳，料賺３８０萬人幣

中國平安（０２３１８）旗下平安銀行去年純利３６３億人幣升２６％

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《公司資訊》

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創勝（０６６２８）國際胃癌大會公布單克隆抗體臨床試驗初步數據

德琪（０６９９６）新型抗體獲國家藥監局批准Ｉ期試驗治療淋巴瘤

渣打（０２８８８）倫敦續回購２８４萬股，涉資１﹒４３億元

匯控（００００５）倫敦再斥７２１４萬元回購１４５萬股

金力永磁（０６６８０）股東贛州格碩質押公司股本０﹒２５％

Ｐｅｒｓｔａ（０３３９５）國際油氣價飆，公司擬提高油氣井產能

中國恒泰（０２０１１）主要股東ＣＥ９０％股權易手予吳景明

茂盛控股（０００２２）最高３３４０萬元收購裝修建築服務商

企展控股（０１８０８）７００萬元購蘋果和超微股份

煜榮集團（０１５３６）１４９０萬元購４藍籌股作投資

國家聯合資源（００２５４）達成證監及聯交所復牌條件，申請今早復牌

太古Ａ（０００１９）１﹒９億美元售太古海洋開發，不再營運海洋服務

希慎興業（０００１４）委服務式公寓品牌「莎瑪」創辦人任獨立非執董

中國城市基礎設施（０２３４９）擬售物業抵銷部分未還本金，訂備忘

華禧控股（０１６８９）終止收購物業商業單位，不重大影響財務

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《國企紅籌》

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長飛光纖光纜（０６８６９）擬７﹒８億人幣擁啟迪半導體３７％股權

中國誠通（００２１７）１１８４萬元融資租賃，料收入２２５萬元

藥明康德（０２３５９）料首季度收入增最多６８％

中國通號（０３９６９）中標３重要項目涉５億人幣

能源建設（０３９９６）獲抽水蓄能電站１５億人幣合同

中國中鐵（００３９０）中標２３重大工程涉３８２億人幣

中國中冶（０１６１８）兩個月新簽合同增１５％

中國鐵建（０１１８６）中標４重大項目共３６５億人幣

中國電力（０２３８０）６０４９萬元廣西合資新能源

龍源電力（００９１６）發超融券，籌１５億人幣

復星醫藥（０２１９６）發首期中期票據，籌５億人幣

京城機電（００１８７）購買資產兼集資許可申請恢復審查

中金公司（０３９０８）Ａ股累跌，去年第四季經營正常

遼港股份（０２８８０）首條直航澳洲航線上線運營

君實生物（０１８７７）生產特瑞普利單抗注射液符規範

福萊特玻璃（０６８６５）光伏玻璃訂單充足，光伏行業淡季不淡

中糧家佳康（０１６１０）２月生鮮豬肉銷量升９５％

華潤電力（００８３６）逾４億人幣拓供熱重整４０％股權

新天綠色能源（００９５６）去年純利２２億人幣升４３％

馬鋼（００３２３）去年純利５３億人幣，同比升１﹒７倍

江銅（００３５８）２個月純利９﹒５億人幣增１﹒５倍

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《神州民企》

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中國燃氣（００３８４）斥３０億向主席及總裁增持智慧家居服務公司

佳源（０２７６８）優先票據明天到期，安排支付資金至受託人帳戶

中教控股（００８３９）將贖回本金１５﹒４４億元換股債

旭輝控股（００８８４）贖回到期債券，獲平安銀行５０億人幣融資額度

博駿教育（０１７５８）接獲聯交所３項股份復牌指引

銀城國際（０１９０２）２月銷售額逾７億人幣，同比跌５２％

弘陽地產（０１９９６）２月銷售額近３１億人幣，同比跌４１％

海升果汁（００３５９）或延遲刊發年度業績，申請今早復牌

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《中國要聞》

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人行１萬億結存利潤上繳非量寬，惟相當降準５０點子

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《俄烏開戰》

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俄烏外長即將在土耳其談判，德俄首腦率先電話會談

據報北京敦促國有煉油廠４月暫停出口汽油和柴油

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《匯市走勢》

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俄烏戰事暫緩，歐元上揚美匯指數回落至９８

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《國際要聞》

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南韓新總統尹錫悅

立場親美，謀求加

入四方安全對話

在野黨國民力量候

選人尹錫悅當選南

韓總統

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《大國博弈》

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聯合國國人權專員

５月訪新疆，美國

促北京勿干預行程

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《新冠肺炎》

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上海增本土確診４

例無症狀感染７６

例，增一地中風險

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《新股上市》

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蔚來（０９８６６

）今掛牌，美存託

股份隔晚收報相當

１５７﹒６港元

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