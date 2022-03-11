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即市新聞

11/03/2022 07:47

《日出而作》俄烏談判未就停火達成共識，歐美股市復挫

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３３１７４﹒０７　跌　１１２﹒１８　０﹒３４
　　標普５００　　　　　４２５９﹒５２　跌　　１８﹒３６　０﹒４３
　　納斯達克　　　　　１３１２９﹒９６　跌　１２５﹒５８　０﹒９５
　　倫敦富時１００　　　７０９９﹒０９　跌　　９１﹒６３　１﹒２７
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３４４２﹒１０　跌　４０５﹒８３　２﹒９３
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６２０７﹒２０　跌　１８０﹒６３　２﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１６﹒１９，歐元兌美元
１﹒１００３
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍資源（０１７１２）去年純利跌９７％，不派息　　　　　　　　　
　　盛業（０６０６９）８０２０萬人幣售應收帳，料賺３８０萬人幣　　
　　中國平安（０２３１８）旗下平安銀行去年純利３６３億人幣升２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創勝（０６６２８）國際胃癌大會公布單克隆抗體臨床試驗初步數據　　
　　德琪（０６９９６）新型抗體獲國家藥監局批准Ｉ期試驗治療淋巴瘤　　
　　渣打（０２８８８）倫敦續回購２８４萬股，涉資１﹒４３億元　　　　
　　匯控（００００５）倫敦再斥７２１４萬元回購１４５萬股　　　　　　
　　金力永磁（０６６８０）股東贛州格碩質押公司股本０﹒２５％　　　　
　　Ｐｅｒｓｔａ（０３３９５）國際油氣價飆，公司擬提高油氣井產能　　
　　中國恒泰（０２０１１）主要股東ＣＥ９０％股權易手予吳景明　　　　
　　茂盛控股（０００２２）最高３３４０萬元收購裝修建築服務商　　　　
　　企展控股（０１８０８）７００萬元購蘋果和超微股份　　　　　　　　
　　煜榮集團（０１５３６）１４９０萬元購４藍籌股作投資　　　　　　　
　　國家聯合資源（００２５４）達成證監及聯交所復牌條件，申請今早復牌
　　太古Ａ（０００１９）１﹒９億美元售太古海洋開發，不再營運海洋服務
　　希慎興業（０００１４）委服務式公寓品牌「莎瑪」創辦人任獨立非執董
　　中國城市基礎設施（０２３４９）擬售物業抵銷部分未還本金，訂備忘　
　　華禧控股（０１６８９）終止收購物業商業單位，不重大影響財務　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　長飛光纖光纜（０６８６９）擬７﹒８億人幣擁啟迪半導體３７％股權
　　中國誠通（００２１７）１１８４萬元融資租賃，料收入２２５萬元　
　　藥明康德（０２３５９）料首季度收入增最多６８％　　　　　　　　
　　中國通號（０３９６９）中標３重要項目涉５億人幣　　　　　　　　
　　能源建設（０３９９６）獲抽水蓄能電站１５億人幣合同　　　　　　
　　中國中鐵（００３９０）中標２３重大工程涉３８２億人幣　　　　　
　　中國中冶（０１６１８）兩個月新簽合同增１５％　　　　　　　　　
　　中國鐵建（０１１８６）中標４重大項目共３６５億人幣　　　　　　
　　中國電力（０２３８０）６０４９萬元廣西合資新能源　　　　　　　
　　龍源電力（００９１６）發超融券，籌１５億人幣　　　　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）發首期中期票據，籌５億人幣　　　　　　　
　　京城機電（００１８７）購買資產兼集資許可申請恢復審查　　　　　
　　中金公司（０３９０８）Ａ股累跌，去年第四季經營正常　　　　　　
　　遼港股份（０２８８０）首條直航澳洲航線上線運營　　　　　　　　
　　君實生物（０１８７７）生產特瑞普利單抗注射液符規範　　　　　　
　　福萊特玻璃（０６８６５）光伏玻璃訂單充足，光伏行業淡季不淡　　
　　中糧家佳康（０１６１０）２月生鮮豬肉銷量升９５％　　　　　　　
　　華潤電力（００８３６）逾４億人幣拓供熱重整４０％股權　　　　　
　　新天綠色能源（００９５６）去年純利２２億人幣升４３％　　　　　
　　馬鋼（００３２３）去年純利５３億人幣，同比升１﹒７倍　　　　　
　　江銅（００３５８）２個月純利９﹒５億人幣增１﹒５倍　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中國燃氣（００３８４）斥３０億向主席及總裁增持智慧家居服務公司　
　　佳源（０２７６８）優先票據明天到期，安排支付資金至受託人帳戶　　
　　中教控股（００８３９）將贖回本金１５﹒４４億元換股債　　　　　　
　　旭輝控股（００８８４）贖回到期債券，獲平安銀行５０億人幣融資額度
　　博駿教育（０１７５８）接獲聯交所３項股份復牌指引　　　　　　　　
　　銀城國際（０１９０２）２月銷售額逾７億人幣，同比跌５２％　　　　
　　弘陽地產（０１９９６）２月銷售額近３１億人幣，同比跌４１％　　　
　　海升果汁（００３５９）或延遲刊發年度業績，申請今早復牌　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　人行１萬億結存利潤上繳非量寬，惟相當降準５０點子
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　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　俄烏外長即將在土耳其談判，德俄首腦率先電話會談
　　據報北京敦促國有煉油廠４月暫停出口汽油和柴油　
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　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　俄烏戰事暫緩，歐元上揚美匯指數回落至９８
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　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　南韓新總統尹錫悅
　　立場親美，謀求加
　　入四方安全對話　
　　在野黨國民力量候
　　選人尹錫悅當選南
　　韓總統　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　聯合國國人權專員
　　５月訪新疆，美國
　　促北京勿干預行程
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海增本土確診４
　　例無症狀感染７６
　　例，增一地中風險
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　　　　　　　　　　　　　　　《新股上市》
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　　蔚來（０９８６６
　　）今掛牌，美存託
　　股份隔晚收報相當
　　１５７﹒６港元　
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