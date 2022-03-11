《運籌帷幄－梁業豪》如何判斷港股是否已經正式轉升？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則均尚屬於顯著向淡。昨早（１０日）港股乘著上晚美股的強勢，裂口高開後

，遇到預期中的即市阻力。其後市況反覆回落，午市末段才告回升。大家可能會很關心港股每個

交易日的收市升幅╱跌幅，但本欄認為，現時投資氣候多變，大市日升日跌，一點也不出奇。我

們最需要觀察的，為港股的整體勢頭會否正式轉為向上和好淡大戶的角力情況，看著市場控制權

何時易手。

整體勢頭是否正式轉為向上，不難判斷。只須研究各主要板塊的圖表形勢變化便可。至於好

淡大戶的角力情況，當然並非單看大市升跌那般簡單，還須看雙方入市的態度是否積極和主動。

因此，我們應集中觀察成交量與資金流向的變化；若見大市突然轉跌為升，無論是單日轉向或雙

日轉向，而成交量激增，又錄得顯著的資金淨主動買入，大型反彈應已正式開始。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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