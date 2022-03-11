《窩輪匯智－劉嘉輝》因時制宜選證有法

《窩輪匯智》上周提到「溝貨溝輪大不同」，教了大家如何透過轉倉去達致保持輪證的敏感

度。適逢本周金融市場再度大幅波動，大市回試近兩萬點位置，引伸波幅隨之向上，升至３４的

位置。

經過本周引伸波幅急升，無論是認購或是認沽證，價格都普遍受到正面的影響，因此看中跌

市的朋友，或會發現手持認沽證升幅遠較理論為高，而認購證的跌幅會較理論為少。

筆者經常強調，窩輪並非四季皆宜的產品，在大市不明朗的情況下，投資者無論是博反彈或

是繼續看淡後市行情，入場時都要事先準備好止蝕的打算。若擔心引伸波幅或有機會高位回落，

以輪證入場就要對時機上有更大的把握，務求正股的升╱跌幅足以抵銷來自引伸波幅的影響。因

此，在條款上可以相對貼價及年期較長的產品應市，這類證的特點是對沖值較高，能較好反映對

應資產價格短期升跌的表現。而對於後市走勢看法及時間未有太大心水的話，或者考慮先觀望，

待時機成熟再出擊，避開短期市況的不明朗性。

除此之外，即使時機成熟欲作出擊，大家仍要留意市場有否充足的產品供應，以及條款上是

否合適。以本周恒指急跌為例，由於短期間的跌幅相當大，市場上不少認沽證產品已為深入價內

，投資者須留意轉倉部署，以行使價於１９３８８點、１１月到期、８０００兌１的恒指認沽證

為例，實際槓桿只有不足４倍。《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產

品銷售主管 劉嘉輝》



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