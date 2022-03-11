友邦（０１２９９）未來三年擬斥１００億美元回購股份

《經濟通通訊社１１日專訊》友邦保險（０１２９９）公布，董事會已批准在未來三年，於

公開市場回購公司的普通股向公司股東返還高達１００ 億美元的資本，惟實施的額度和步伐須

視乎市場及地緣政治狀況而定。股份回購計劃的資金將以集團之可用資本及現金儲備撥付。

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