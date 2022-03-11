【企業盈警】金力（３９１９）料年度少賺近６２％，受累人幣升值

《經濟通通訊社１１日專訊》金力集團（０３９１９）預期截至去年底止年度純利約４７０
萬元，按年減少約６１﹒８％，主要原因是年度人民幣升值不利匯率，勞工成本增加，原材料及
包裝材料價格上漲導致銷售成本增加，惟銷售成本的增加未能及時反映於產品價格中，以及集裝
箱短缺導致運費顯著增加及產品交付延遲。
該公司預期３月底公布業績。（ｍｈ）
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