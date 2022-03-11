  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2022 08:55

【企業盈警】金力（３９１９）料年度少賺近６２％，受累人幣升值

　　《經濟通通訊社１１日專訊》金力集團（０３９１９）預期截至去年底止年度純利約４７０
萬元，按年減少約６１﹒８％，主要原因是年度人民幣升值不利匯率，勞工成本增加，原材料及
包裝材料價格上漲導致銷售成本增加，惟銷售成本的增加未能及時反映於產品價格中，以及集裝
箱短缺導致運費顯著增加及產品交付延遲。
　　該公司預期３月底公布業績。（ｍｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/03/2022
《神州經脈》人行祭新工具形同放水　滬指止六連跌惟三千三不穩
財經熱話10/03/2022
鎳價急升消息淡化　蔚小理齊聚港股　新能源車股急彈
香港要聞10/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：將改善隔離設施　讓市民安心渡過隔離期
專訪10/03/2022
【專訪】鄧聲興：大市見底言之尚早　惟中線可吸納低估值派息股（有片）
FOCUS10/03/2022
【FOCUS】蔚來掛牌沖喜車股　惟新周期或王者另屬
財經熱話10/03/2022
油價急插人幣強勢　國泰業績勝預期　航空股全線高飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金