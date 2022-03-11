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即市新聞

11/03/2022 17:00

《盤後部署》恒指下周或下試１９５００，港交所連升兩日走勢轉好

　　《經濟通通訊社１１日專訊》俄烏僵局已持續多天，兩國外長在第三輪談判仍未達至停火，
投資者期望落空，美股三大指數皆跌。港股低開低收，低開４３０點報２０４６０，午後跌幅一
度擴大超過７００點，跌至近２１０００點邊緣，最後跌幅稍為收窄。
　　中概股成為今天跌市主角。美國列入５隻中概股入「預定摘牌名單」，其中４隻在港上市股
票遭拋售，全部一度挫近一成，和黃醫藥（０００１３）最後跌幅較多，挫９﹒４７％，報
２６﹒３元；百勝中國（０９９８７）、百濟神州（０６１６０）、再鼎醫藥（０９６８８）均
挫逾５％。市場憧憬中概股回流，港交所（００３８８）逆市上升２﹒５４％，報３４６﹒６元

　　去年由盈轉虧的京東（０９６１８）遭多間大行下調目標價，股價低開一成二，盤中低見
１９５﹒３元，創上市新低，收市跌１１﹒０４％，報２１１﹒２１元，為全日表現最差藍籌，
連同跌５﹒５２％的阿里巴巴（０９９８８）、跌６﹒１％的美團（０３６９０）及跌
４﹒４７％的騰訊（００７００），合共拖累恒指跌逾２４０點。
　　恒指全日收報２０５５３，跌３３６點或跌１﹒６１％，主板成交１９０６﹒９２億元。國
企指數報７０６０，跌１９５點或跌２﹒６９％。恒生科技指數報４２４６，跌１８９點或跌
４﹒２８％。
　　內地股市高收。上證綜合指數報３３０９，升１３點或升０﹒４１％，成交４５８６﹒８７
億元人民幣。深證成份指數報１２４４７，升７６點或升０﹒６２％，成交２６７９﹒６１億元
人民幣。

＊港交所料可收復至４２０元＊

　　大市方面，今個星期交易日的平均資金流入額有６８﹒２４億元，近三日資金流入額逐步上
升。然而，整個星期的平均賣空額達３０５﹒４７億元，持續多天佔平均成交金額超過兩成。日
線圖看，今日低見２００７９點，較前日的低位２０１０２點還要低。始終俄烏局勢不穩，投資
者持續的恐慌情緒拖低大市表現，今天更爆出美股中概股有除牌風險的消息，疫情又未有回穩跡
象，恒指受太多不利消息夾擊，短期料續尋底格局，下周可能下試１９５００點。
　　個股方面，受中概股可能回流的消息刺激，港交所成為日內表現最佳藍籌。日線圖看，今天
曾經升穿１０天線，畢竟９天ＲＳＩ由今個月初開始維持在單位數水平，股價已經相當超賣，今
天借勢反彈屬意料中事。股價連升兩日，今天更出現大陽燭，技術走勢轉好，今個月或可收復至
４２０元水平。不過，今天有傳滴滴出行因為未滿足內地監管要求，剎停在港上市籌備工作，投
資者部署港交所，宜多加留意中概股能否順利回流。（ｅｒ）

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